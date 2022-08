BM – martes 30 de agosto

CONTINÚAN LAS CAPACITACIONES DE LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES El Área de Juventudes, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que a la par del comienzo de las Etapas de la 18º Edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses, se continúan desarrollando las capacitaciones pertinentes. El miércoles 24, los distintos equipos participaron de la capacitación de Género y Diversidad brindada por la directora de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia Lic. María Clara García. En dicho encuentro abordaron definiciones básicas sobre identidad de género, orientación sexual y expresión de género, entre otras. Es importante recordar que el objetivo de la etapa de Género y Diversidad es que los equipos presenten un boceto para un mural sobre la lucha del colectivo LGBTI+ y el jurado elegirá qué mural se llevará a cabo en nuestra ciudad. Por otro lado, continúan las capacitaciones de las distintas disciplinas circenses pertenecientes a la Etapa Cultural. Con Fermín Dubor a la cabeza, los chicos están aprendiendo destrezas físicas, clown y malabares. El show de circo que cada escuela desarrolle será el gran cierre de esta edición de las Olimpíadas. Por otro lado, la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público brindó la capacitación perteneciente a la Etapa Ambiental, en la que los chicos y chicas desarrollarán un «Jardín de Mariposas» en la reserva natural de nuestra querida laguna. Para ello se capacitaron sobre distintas especies de flora nativa, qué insectos atraen, que necesidades tiene cada especie y qué herramientas serán necesarias a la hora de llevar a cabo dicho jardín. Invitamos a toda la comunidad a que se acerque a las distintas actividades propuestas por el municipio en el marco de las Olimpíadas Juveniles Florenses, un clásico de nuestra ciudad. Para más información ingresá en las redes del Área de Juventudes: @juventudeslasflores

PRIMEROS ENCUENTROS PRESENCIALES DE LA DIPLOMATURA EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS RURALES Con la presencia de los secretarios de Educación, Rogelio Díaz, y de Desarrollo Productivo y Sustentable, Cristian Chiodini, se llevaron adelante los primeros encuentros presenciales de la Diplomatura en Diseño e Implementación de Productos Turísticos Rurales que dicta la Facultad de Agronomía de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (FAUBA) a partir del convenio firmado oportunamente con el municipio de Las Flores. En marco de la propuesta formativa además se implementan semanalmente las clases virtuales que forman parte de la modalidad semipresencial adoptada en la Diplomatura, la cual es financiada por el Estado Municipal. Durante la misma, los estudiantes piensan, desarrollan y/o profundizan sus proyectos/productos, que expondrán al finalizar la misma. El objetivo es vincular el conocimiento académico con el sector productivo local, en pos de mejorar el turismo en el ámbito rural como parte de las actividades económicas que se realizan en Las Flores.

CRONOGRAMA DE PAGOS DE LOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL La Oficina Municipal de Empleo informa a los beneficiarios de los Programas Joven y de Entrenamiento, dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), el calendario de pago que comenzará el lunes 15 de septiembre, de acuerdo al siguiente cronograma de documentos terminados en:

0 – 1: 15/9/2022

2 – 3: 16/9/2022

4 – 5: 19/9/2022

6 – 7: 20/9/2022

8 – 9: 21/9/2022

HOY EMPIEZAN A DESARROLLARSE LAS ETAPAS DE LAS 18° OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES Hoy comienzan a desarrollarse las Etapas de la 18° edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses y el objetivo es que cada jornada sea una verdadera fiesta, no solo para los jóvenes participantes sino para toda la familia y toda la comunidad. El Área de Juventudes, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, en articulación con las distintas Secretarías y Direcciones con las que se coordinan las Etapas del Certamen, invita a ser parte de las actividades que comenzarán con la Etapa Deportiva. Dicha instancia se iniciará a las 18 horas en el gimnasio del CEF N° 6 (Av. Gral. Paz y Moreno) con básquet. La continuación será mañana, miércoles 31, también a las 18 horas en el Gimnasio, con la disciplina vóley. Niños y jóvenes de todas las edades, padres, abuelos, docentes, directivos, amigos y más podrán acompañar cada una de las actividades y acercarse con el mate, con algo para merendar y compartir junto a los equipos estas jornadas de alegría y amistad.

MIÉRCOLES 31 VACUNACIÓN LIBRE CONTRA EL COVID

La Secretaría de Salud Pública informa a la comunidad que mañana miércoles 31 se aplicarán vacunas contra el COVID de manera libre y sin turno en el Vacunatorio ubicado en el Hospital Zonal General de nuestra ciudad con acceso sobre Av. Carramasa, casi esquina Alem. El horario de atención será desde las 8.30 hasta las 17.30 horas. Se colocarán primeras, segundas, terceras, cuartas y quintas dosis sin turno previo, solo con DNI y con carnet de vacunación si es que ya se recibió alguna dosis previamente.

FUE INAUGURADA LA MUESTRA “CARETA SOBRE ANTIFAZ” DEL ARTISTA AXEL NYGAARD Mucho público se acercó el sábado por la tarde al Foyer (antesala) del Teatro Español para presenciar la jornada inaugural de la muestra “Careta sobre antifaz”, exposición de xilocollage que es un collage sobre estampas y grabados, creados y desarrollados por el artista Axel Nygaard. En la presentación de la muestra, la secretaria de Cultura, Enriqueta Montorfano, destacó la labor del expositor que logró resignificar algunas de sus obras, que como él mismo lo contó en su discurso de apertura, habían quedado obsoletas, guardadas y que pudo volver a ingresar dentro de su circuito de exposiciones artísticas. El propio Axel Nygaard, después de los agradecimientos a la Secretaría de Cultura por brindarle la posibilidad para que la sociedad florense puede ver en exhibición sus obras, que permanecerán por dos meses en la histórica sala de la avenida Carmen, explicó en detalles las razones por el cual consideró importante que estos trabajos hechos por él, con dedicación y esmero, puedan ser observadas por el público florense. Es importante destacar que Axel Nygaard es un artista radicado en nuestra ciudad que desarrolla diferentes proyectos dentro de la rama de las artes, trabaja también en restauraciones patrimoniales, muralismo, coordinación de eventos y muchas otras tareas culturales. Como se mencionara anteriormente, la muestra continuará en exposición en el Foyer del Teatro Español, y con entrada libre y gratuita podrá ser visitada por la comunidad en su tiempo de permanencia. Los horarios son de lunes a viernes de 10 a 12 y de jueves a sábados de 16 a 18 horas.

LLEGA A NUESTRA CIUDAD EL OPERATIVO OFTALMOLÓGICO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN Las Secretarías de Salud Pública y de Desarrollo Humano comunican que este jueves 1° y viernes 2 de septiembre estará en nuestra ciudad el Operativo Oftalmológico de la Secretaría de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí se realizarán pruebas de agudeza visual y una vez realizado el diagnóstico, en caso de que sea necesario, se elaborarán los lentes para que el vecino se los pueda llevar en el mismo día. El camión estará ubicado en el Pasaje Padre Luis Kees y Av. Gral. Paz (Terminal de Ómnibus) y el horario de atención será de 10 a 16 horas. Mañana miércoles 31 de 9 a 18 horas se estará inscribiendo en la Secretaría de Salud (Av. Rivadavia 463) para dar admisión y asignar el turno a las personas que lo requieran. Deberán presentarse con fotocopia de DNI (excluyente) y de tener una orden de su oftalmólogo, deberán adjuntarla a la fotocopia. El día del turno, quienes acudan a la consulta al camión deberán llevar DNI. Dicho operativo está destinado a toda persona mayor de 13 años, que no haya recibido anteojos por parte del Estado en el último año y que no cuente con mutual. Menores de 13 años, si usan anteojos y necesitan renovarlos, podrán presentarse con prescripción del oftalmólogo tratante con no más de 6 meses de prescripta. Al igual que aquella persona que tenga la prescripción del oftalmólogo de cabecera, podrá acercarse y solicitar de forma gratuita los anteojos. El equipo cuenta con dos oficinas, una donde se realizan las pruebas de agudeza visual y la otra donde funciona el taller y se confeccionan los lentes. El Oftalmólogo que llevará a cabo las pruebas de agudeza visual y prescripción será el Dr. Rubén Vitale. La llegada del operativo es posible a partir de una política pública que se gestionó de manera articulada desde las Secretarías de Salud Pública y de Desarrollo Humano, ante la Secretaría de Abordaje Integral cuya titular es Micaela Ferraro quien visitará nuestra ciudad el viernes 2 para acompañar el desarrollo de las atenciones. El objetivo es que todos los florenses tengan las mismas oportunidades y mejoren su calidad de vida.

