30 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

BM – martes 30 de septiembre

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

ACTIVIDADES EN LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR 2025 La Dirección de Adultos Mayores, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a toda la comunidad a participar de las actividades organizadas en el marco de la Semana del Adulto Mayor. En los encuentros se compartirán actividades lúdicas y recreativas, deportes y juegos al aire libre, charlas informativas y una muestra fotográfica. El cronograma es el siguiente:
– Jueves 2 – 15 horas – Salón Rojo: Charla «Acceso a la salud bucal» a cargo de la Dra. Ángeles Cejas
– Viernes 3 – 14.30 horas – Playón de Plaza Mitre: Actividad deportiva y recreativa
– Sábado 4 – 10 horas – Parque Plaza Montero: Actividad ambiental «Mayor Naturaleza»
– Domingo 5 – 10 horas – Parque Plaza Montero: Continúa la etapa ambiental, cierre con merienda y música. También en el Salón Blanco estará la exposición del «Taller de Fotografía de Adultos Mayores».
Compartamos juntos momentos de alegría y reconocimiento a nuestros adultos mayores.

 

 

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

3 minutos de lectura

El 1° de noviembre se realiza el MOTO LAGUNA

24 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Sub-DDI Las Flores realizó un allanamiento por el hallazgo de un feto de 36 semanas

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

!Ferro sortea 27.000.000 de pesos, te lo vas a perder…!

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

3 minutos de lectura

El 1° de noviembre se realiza el MOTO LAGUNA

24 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

BM – martes 30 de septiembre

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Sub-DDI Las Flores realizó un allanamiento por el hallazgo de un feto de 36 semanas

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

!Ferro sortea 27.000.000 de pesos, te lo vas a perder…!

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.