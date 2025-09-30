BM – martes 30 de septiembre

ACTIVIDADES EN LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR 2025 La Dirección de Adultos Mayores, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a toda la comunidad a participar de las actividades organizadas en el marco de la Semana del Adulto Mayor. En los encuentros se compartirán actividades lúdicas y recreativas, deportes y juegos al aire libre, charlas informativas y una muestra fotográfica. El cronograma es el siguiente:

– Jueves 2 – 15 horas – Salón Rojo: Charla «Acceso a la salud bucal» a cargo de la Dra. Ángeles Cejas

– Viernes 3 – 14.30 horas – Playón de Plaza Mitre: Actividad deportiva y recreativa

– Sábado 4 – 10 horas – Parque Plaza Montero: Actividad ambiental «Mayor Naturaleza»

– Domingo 5 – 10 horas – Parque Plaza Montero: Continúa la etapa ambiental, cierre con merienda y música. También en el Salón Blanco estará la exposición del «Taller de Fotografía de Adultos Mayores».

Compartamos juntos momentos de alegría y reconocimiento a nuestros adultos mayores.

