Sub-DDI Las Flores realizó un allanamiento por el hallazgo de un feto de 36 semanas

En el marco de una causa judicial que investiga el hallazgo de un feto de 36 semanas de gestación, la Justicia dispuso este lunes un allanamiento efectuado en una vivienda del Barrio UDER, en prolongación de calle Quintana al 800 de Rauch. Las diligencias fueron ordenadas por la fiscal Laura Margaretic, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 9 del Departamento Judicial de Azul y en el marco de la causa recaratulada como “Hallazgo de Feto, su denuncia”. El procedimiento estuvo a cargo agentes de la Sub DDI Las Flores, quienes contaron con la colaboración de la Policía Comunal de Rauch y del CPR Rauch. Los mencionados realizaron un allanamiento en una vivienda particular donde se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una pala y telefonía celular de los moradores. También se realizó una inspección en el patio del inmueble. Además, se preservó un vehículo que fue peritado por Policía Científica con técnicas especiales, incluyendo el uso de luz ultravioleta, en búsqueda de rastros biológicos o indicios relevantes para la investigación. Dentro de la vivienda se aplicó el mismo procedimiento pericial. El caso es seguido con especial atención por el Ministerio Público Fiscal y por estas horas se trabaja en el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, así como otros elementos que podrían aportar pruebas fundamentales. La investigación se encuentra bajo estricto secreto de sumario aunque se confirmó que los procedimientos realizados son clave para el avance de la causa, que se encuentra en plena etapa de instrucción. Según dejaron trascender fuentes judiciales, Margaretic –que fue abalada por el Juez de Garantías Federico Barberena– dispuso el registro del vehículo vinculado a la investigación y que trasladó el feto hasta que el coche fue interceptado por la Policía. El mismo fue preservado hasta la llegada de Policía Científica que realizó tareas periciales con luz ultravioleta, técnica empleada para detectar rastros invisibles a simple vista. Las actuaciones forman parte de una causa en etapa investiga por lo que el contenido del expediente permanece bajo reserva. Sin embargo, fuentes cercanas a la causa señalaron que los elementos secuestrados son claves para el avance del proceso penal.

Fuente: Prensa Sub-DDI Las Flores

