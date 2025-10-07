BM – martes 7 de octubre

SE ACERCA LA SEGUNDA FECHA DEL 11º ENCUENTRO DE COROS (ver flyer) El próximo viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, se llevará a cabo en nuestra ciudad la segunda fecha del 11º Encuentro de Coros Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales. El evento, que contará con la coordinación general del profesor Miguel Angel Polito, actual Director del Coro Polifónico Municipal y que cuenta con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, concentrará el arribo a nuestra ciudad de un centenar de coreutas de distintas agrupaciones. En la segunda fecha del encuentro, estarán presentes el Grupo Coral Gente de Arte de la ciudad de Avellaneda, Coro Estable Municipal de Merlo, Coro de Adultos de la Fundación Patagonia de General Roca, Coro Cristiano “Dios es por Nosotros”, el Coro Voces del Sur y el Coro Polifónico Municipal de Las Flores. El viernes, luego de recibir a las agrupaciones en el salón rojo municipal, se realizará el primer concierto en el templo parroquial, en tanto el sábado, en el paraje rural Rosas, habrá un taller a cargo del Maestro Maximiliano Mancuso y se compartirá un almuerzo y una jornada de campo. Por la noche, en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores, habrá un segundo concierto, mientras que el día domingo por la mañana, la actividad coral cerrará con una “Cantata al aire libre” al borde de la laguna del Parque Plaza Montero. Como es ya tradicional en este importante evento, al mediodía del mencionado domingo 12 de octubre, tras el almuerzo, se destacará la entrega de presentes. Esta última programación, se realizará en las instalaciones del Centro Recreativo Presidente Néstor Kirchner.

REUNIÓN INFORMATIVA DE LOS JUEGOS BONAERENESES 2025 La Secretaría de Deportes y Cultura informa que mañana miércoles 8 de octubre a las 19 horas, en el Centro Recreativo Municipal Néstor Kirchner, se llevará a cabo la reunión informativa con respecto a la final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollarán desde el lunes 13 hasta el sábado 18 de octubre en Mar del Plata. El encuentro está destinado a profesores de educación física, directores técnicos, delegados y personas abocadas al evento.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES: LAS FLORES PRESENTE EN LA EXPOTAN 2025 La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, estuvo presente en la 53° edición de Expotan 2025, junto a más de 20 municipios que mostraron su potencial productivo, industrial, turístico y cultural.

El secretario de la mencionada área, Cristian Chiodini; el director de Comercio, Industria, Emprendedorismo y Empleo, Pablo Aranda y la representante de la Administración del Sector Industrial Planificado, Silvina Martínez, participaron de un encuentro que tuvo como anfitrión al Municipio de Tandil con referentes de Secretarías de Producción de diferentes Municipios de la zona, a los efectos de intercambiar ideas acerca de proyectos regionales en el campo de la industria, del turismo, de la producción agropecuaria, del agregado de valor, entre otros. La presencia de cada distrito no solo amplía la diversidad de la feria, sino que fortalece la idea de Expotan como un espacio de articulación regional en el que confluyen el sector público, el privado y la comunidad. Así, a lo largo de los tres días, con una amplia representación territorial, Expotan se proyecta año a año como una red regional que potencia el crecimiento conjunto, integrando municipios y sectores en un espacio común de trabajo y proyección. El Municipio de Las Flores agradece por el acompañamiento y la participación en la Expo a Carla Maliani, emprendimiento “Puntaditas lf”; Natalia Maliani con su emprendimiento “Amatista Ser Natural” y a Mauricio Propato de “Bodega La Blanqueada”.

LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES SIGUEN SUMANDO ENCUENTROS Y ALEGRÍA Este viernes 10 de octubre a las 13 horas llega una jornada muy especial de la Etapa Deportiva 2: el tejo junto a nuestros Adultos Mayores, en el Centro Tejista Florense (Av. Pellegrini y Moreno). Una tarde para compartir, aprender y disfrutar entre generaciones, donde el espíritu de compañerismo y el juego en equipo serán los grandes protagonistas. ¡Vení a alentar y a vivir una jornada distinta!.

Día:Viernes 10 – 13 hs

Lugar: Centro Tejista Florense (Pellegrini y Moreno)

AJEDREZ: SEGUNDO PUESTO PARA BENJAMÍN BUIRAZ EN JUNÍN Benjamín Buiraz, al ocupar la segunda posición en la categoría Sub 8 (20 participantes), fue el mejor florense en la octava fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se disputó el domingo 5 de octubre en el Complejo Deportivo Municipal Gral. San Martín de Junín. Intervinieron 200 jugadores de más de 18 delegaciones, donde los demás alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez que dirige el profesor Mario Orlando, clasificaron así: en Sub 10 (31 jugadores): 11°) Elson Calzada, mientras que en Sub 12 (28 inscriptos): 16°) Lucas Lerra. En Sub 15: (46 ajedrecistas): 11°) Juan Barreto, 26°) Gael Benavidez, 30°) Tomás Aguirre y 42°) Thiago Ipucha. Asimismo, en Sub 18 (14 anotados): 8°) Tiano Puente y en Libres (75 aficionados): 20°) Mario Orlando, 58ª) Rocío Orlando y 60°) Néstor Orlando. La próxima fecha está estipulada para el domingo 2 de noviembre en la ciudad de Lincoln.

AJEDREZ: DIEGO CIRULLI BICAMPEÓN DEL TORNEO ABIERTO DE CHASCOMÚS La Secretaria de Deportes y Cultura felicita a Diego Cirulli por consagrarse Bicampeón del clásico Torneo Abierto de Ajedrez, que se desarrolló en el Club Unión Deportiva de Chascomús. El florense, que se inició en la Escuela Municipal a cargo del profesor Mario Orlando, tuvo un excelente desempeño, adjudicándose de manera invicta este prestigioso certamen del cual participaron 101 aficionados al juego ciencia. Cabe destacar que Cirulli contabilizó 6,5 puntos sobre 7 posibles, ganando todas las partidas a excepción de la segunda ante el Maestro Nacional Brandon Fiorensa, donde hizo tablas. El segundo puesto lo ocupó Agustín Fuentes, quedando tercera María José Campos (Maestra Internacional y representante Olímpica Argentina).

NEWCOM: EL EQUIPO + 60 FEMENINO DE “LOS FÉNIX” SE CONSAGRÓ CAMPEÓN ARGENTINO La categoría +60 femenino de “Los Fénix”, equipo que pertenece a la Secretaría de Deportes y Cultura, obtuvo el Campeonato Argentino de Newcom que se disputó en San José, Entre Ríos, organizado por FeVA (Federación de Voleibol Argentino). Las dirigidas por el profesor Aldo Tobio, que venían de ser campeonas en Viedma, vencieron en la final 2 a 0 a Indomables de CABA y de esta manera obtuvieron una plaza para participar en el Torneo Sudamericano del próximo año, al igual que la división +40.

NATACIÓN: ALBARELLO CONQUISTÓ DOS MEDALLAS DE PLATA EN EL CAMPEONATO ARGENTINO MÁSTER La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de José Albarello en el Campeonato Argentino Máster de Natación, que se llevó a cabo en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El florense tuvo un notable rendimiento, adjudicándose las medallas de Plata en las especialidades pecho y espalda, ambas sobre una distancia de 50 metros. Luego registró las siguientes marcas: 4°) en 200 m. combinados (mariposa, espalda, pecho y crol), 4°) en 800 m. libre, 5°) en 400 m. libre, 7°) en 50 m. libre, 6°) en Posta combinada 4×50 m. y 7°) en Posta libre 4×50 metros.

