Policiales: Patrulla Rural informó de hechos recientes

Policiales: Patrulla Rural informó de hechos recientes2 minutos de lectura
Se informa mediante el presente que en el último fin de semana raíz de los distintos operativos realizados en el ámbito jurisdiccional se labraron infracciones a las distintas resoluciones correspondientes a SENASA con intervención de la oficina local, como asi también diferentes infracciones a la Ley Nacional de tránsito 24.449 con intervención del Juzgado de Faltas Local donde raíz de un llamado de un vecino de zona «El Rebenque» se procedió a la identificación de masculino oriundo de Tortuguitas y posterior secuestro de un automóvil marca Chevrolet Corsa que conducía por carecer de toda documentación necesaria para circular en vía pública,.- También se labraron infracciones por trasgredir distintos artículos de la ley 10081/83 código rural, en virtud de constatarse caza furtiva con perros galgos llevada a cabo por masculinos que no serían de nuestro medio en establecimientos sitios en El Trigo y El Mosquito.-
En igual tenor se iniciaron actuaciones bajo caratula HALLAZGO DE AUTOMOTOR en virtud de observarse vehículo abandonado a la vera de ruta nacional 3 en la zona del Despunte, verificándose que el mismo poseía numeración suprimida y pedido de secuestro activo bajo caratula ROBO AUTOMOTOR denuncia radicada en Cria 6ta. Los Pinos Pdo de La Matanza, se procedió al recogimiento del mismo quedando a disposición de la justicia.-
Asimismo, se le recuerda a la población que ante cualquier eventualidad puede dirigirse al asiento físico de esta Dependencia sito en Av. Presidente Perón y ruta Prov. 30 o bien se pueden comunicar al abonado número 454354 o cel. 2244-502133.-