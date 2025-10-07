7 de octubre de 2025

Hospital Las Flores informa: temporalmente no funciona el 107 (SAME) y el teléfono fijo

2 horas atrás Fm Alpha

El Hospital Zonal General de Las Flores informa a la comunidad que, debido a un desperfecto técnico, temporalmente no funcionan la línea telefónica 107 del SAME y tampoco el número fijo del nosocomio. Para comunicarse, la ciudadanía debe hacerlo a este número de celular correspondiente al SAME: 2241-587442. Esta línea se encuentra disponible las 24 horas para consultas, emergencias o solicitud de información.

