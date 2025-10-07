7 de octubre de 2025

Torneo Clausura: La Liga de fútbol confirmó que habrá partidos esta semana

8 horas atrás Fm Alpha

(ver programa completo) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol dio a conocer el programa de partidos con la novedad que habrá encuentros en días hábiles debido a las continuas suspensiones los fines de semana por las lluvias. De hecho, este miércoles a las 21:30hs. en el estadio de Juventud Unida jugarán en primera división El Hollín-Barrio Traut. También habrá actividad el próximo viernes (feriado trasladable) en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. como así también en el predio del club Atlético.

Mascetti cand. a dip. Por “Potencia”: “Queremos apoyar medidas que tengan que ver con la producción real…”

20 minutos atrás Fm Alpha
Florenses luego de la Peregrinación 2025 a Luján: «Con fe siempre es posible llegar»

4 horas atrás Fm Alpha
Hospital Las Flores informa: temporalmente no funciona el 107 (SAME) y el teléfono fijo

10 horas atrás Fm Alpha

