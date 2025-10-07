Torneo Clausura: La Liga de fútbol confirmó que habrá partidos esta semana

(ver programa completo) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol dio a conocer el programa de partidos con la novedad que habrá encuentros en días hábiles debido a las continuas suspensiones los fines de semana por las lluvias. De hecho, este miércoles a las 21:30hs. en el estadio de Juventud Unida jugarán en primera división El Hollín-Barrio Traut. También habrá actividad el próximo viernes (feriado trasladable) en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. como así también en el predio del club Atlético.

About The Author