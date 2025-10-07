Florenses luego de la Peregrinación 2025 a Luján: «Con fe siempre es posible llegar»

Hablamos este martes con Marcelo Silva, quien junto a su hermano Gustavo y su sobrina Sofía, realizaron una vez más la tradicional caminata desde Liniers hasta la Basílica de Luján. «Con esta ya son 32 ediciones que vengo. Luego se sumó mi hermano Gustavo y este año nuevamente mi sobrina Sofía. Al igual que la vez pasada fue muy complicado porque el sábado hubo sol y hacía mucho calor. Por supuesto, nos detuvimos más de una vez para estirar las piernas y poder hidratarnos bien. Afortunadamente terminamos sin ningún problema y Gustavo esta vez sí pudo hacer el recorrido». Más adelante, Marcelo dijo que «había mucho ambiente festivo, mucha juventud que cantaba y reía». Sobre sus sensaciones al llegar a Luján, el florense manifestó que «son muchas sensaciones. Es difícil describirlo. Es algo muy gratificante. La fe te hace llegar al destino».

