Mascetti cand. a dip. Por “Potencia”: “Queremos apoyar medidas que tengan que ver con la producción real…”

En la mañana de “El Periodistico” conversamos con el referente de la lista 504 “Potencia” que encabeza María Eugenia Talerico, una fuerza que realizó una concertación política con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), UNIR y el nuevo partido MSR conducido por Toty Flores para estas elecciones del 26 de octubre. Desde Tandil conversó sobre la proyección de “Potencia”, más la realidad política del país con Ernesto Varela.

“Soy el presidente del MID, histórico partido político y actualmente presido el MID bonaerense. “Potencia” surge porque María Eugenia (Talerico) quería participar en política y liderar un espacio, pero el obstáculo era que precisamente no tenía partido ya que desde hace años las contiendas son prácticamente a partir de alianzas. A partir de eso sucedió que tuvimos un encuentro con ella el verano pasado, vio en el MID un partido serio, con trayectoria, con una rica historia y un presente ordenado. Un partido que si bien es chico es un partido noble con muy buena gente…Empezamos a trabajar y surgió “Potencia” como Alianza y la integramos tres partidos, el MID, UNIR y el MRS el partido de Toty Flores, también hay gente independiente y yo que voy como 4to. candidato. Toty fue el fundador del partido MRS pero hoy está presidido por Luis Palmioti que es del conurbano sur. Con él y su gente tenemos contacto seguido. Realizamos visitas, hacemos reuniones, etc.”. Decía Mascetti.

“Los ejes de la campaña pasan por las preocupaciones centrales que tiene la población bonaerense. El primero es la inseguridad que ya no es un flagelo del conurbano. Hay falta de política para prevenir y controlar la droga y falta de acción en la policía y la justicia. María Eugenia con su experiencia como abogada penalista, está encarnando esa lucha contra la corrupción…El otro eje es el desempleo y que el sueldo no alcanza. Este gobierno no le encontró la vuelta. Queremos apoyar medidas que tengan que ver con la producción real, la industria del calzado, alimentos, textil, que vemos en toda la zona. Son sectores castigados y la pasan mal ya sea los empresarios pymes como los empleados”. Remarcaba.

“Estamos en una posición que no estamos de acuerdo ni con las políticas demagógicas, ni clientelares donde todo hay que regalarlo, para todo tiene que estar el estado presente y termina ausente, no queremos más de eso, ni con el populismo que empobrece a la gente, a las instituciones y los pueblos, estamos alejados también de las políticas liberales del presidente Milei que no le han encontrado la vuelta y si siguen así no la van a encontrar, hay algo importante como ordenar la cuentas públicas, bajar la inflación pero no compartimos la apertura indiscriminada de las importaciones, el castigo a la producción, la falta de obras en caminos y rutas, ustedes lo saben bien en Las Flores, Azul y Monte viven con reclamos. Ni el gobierno anterior ni este de Milei se pusieron al hombro estas políticas estratégicas. Estamos muy distantes de los dos, los extremos no le hacen bien al país ni a la provincia de Buenos Aires…Hay que ponerse a trabajar más fuertemente en todos los sectores del gobierno, todos tienen que hacer un esfuerzo si queremos salir adelante, los desarrollistas creemos que tienen que existir programas de desarrollos de pymes y empleos. Las Pymes tienen mucha carga impositiva, me refiero a todo aquel que produce, es emprendedor, que a fin de mes cuando sacan cuenta en limpio, el sucio estado le lleva gran porcentaje con los impuestos, cuando pasa todo eso por la zaranda el pequeño emprendedor sale casi empatando o perdiendo”. Afirmaba.

Por otro lado, y en campaña: “Estuve en la Exporural de Las Flores y me gustaron muchos emprendimientos, a esos hay que apoyar, el gobierno dilapida miles de recursos en la especulación y la economía, y hay que apoyar a los pequeños emprendimientos”. Sobre la presentación del libro de Milei, dijo: “Milei y este show que mostró fue una presentación grotesca, una payasada. Mas allá de los calificativos nos parece una burla al pueblo preocupado por la falta de posibilidades para el desarrollo de los jóvenes, con un papelón de la bajada de Espert, en muchas listas hay gente que no le hace honor a la candidatura. Hacer el show de ayer fue una burla al pueblo, no hay nada para festejar. El país no está para que el presidente se ponga a cantar en público. Son situaciones muy poco serias.” Sobre el circuito a realizar en los últimos días de campaña, manifestó: “Tandil es un faro de referencia en la provincia, aquí también padecemos falta de obras… el fin de semana estuvo aquí María Eugenia y recorrimos la feria ExpoTan de servicios, emprendimientos, conversamos mucho con feriantes, con expositores, con productores y estamos repartidos como para cubrir la provincia, el fin de semana estaré en Junín y Bragado. María Eugenia estará en Escobar en la fiesta de la flor y Mar del Plata. Ricardo Inti Alpert es el segundo candidato y se maneja en el cono urbano y Sofía de Hagen está mucho en la costa, es una joven dirigente del sector agropecuario, nos vamos repartiendo la tarea, haciendo prensa, muchas visitas y llamadas, vamos a dar todo hasta el último minuto esperando una muy buena elección…Todo lo hacemos a pulmón, en Las Flores el amigo Mauricio Felice nos recibió muy bien, esta semana tengo muchas entrevistas radiales de Tres Arroyos, Benito Juárez, vamos a dar una charla con el fiscal Molinero en Rauch…lo hacemos a pulmón, llenamos el tanque y salimos, le restamos horas a la familia porque no vivimos de esto, en mi caso es una pasión, se hace más difícil llegar pero con la convicción de que vamos por el buen camino…Soy profesor universitario, esa es mi actividad y no la voy a dejar y si salgo electo pediré licencia” El tandilense finalizando invitando a ubicar la columna 12 de la boleta única y poner la cruz en “Potencia”.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A FERNANDO MASCETTI.

