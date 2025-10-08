La construcción muestra señales de recuperación tras meses de caída

El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos para la construcción, creció en septiembre 1,08% mensual en la comparación desestacionalizada. En la medición interanual, el indicador mostró una recuperación del 6,5%, mientras que el acumulado de enero a septiembre de 2025 se ubicó 6,9% por encima del mismo período del año pasado. Desde el Grupo Construya señalaron que, “en un contexto de baja demanda, durante septiembre los despachos de insumos registraron un leve rebote respecto de los meses previos, aunque se mantuvieron casi un 8% por debajo del pico alcanzado en junio y julio”. También destacaron que la volatilidad financiera y las condiciones climáticas inestables continúan afectando el desempeño del sector de la construcción y la refacción.

Fuente: La Voz (Córdoba)

