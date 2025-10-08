8 de octubre de 2025

“Más de 100 motos secuestradas en Monte: un fuerte operativo para ordenar las calles”

2 horas atrás Fm Alpha
En una acción coordinada que marca un nuevo paso en la política de seguridad vial, este miércoles se trasladaron más de 100 motos secuestradas que se encontraban en la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana de San Miguel del Monte. El procedimiento fue posible gracias al trabajo conjunto de los agentes de tránsito y el personal del Centro de Monitoreo, quienes mantienen un operativo constante en distintos puntos del distrito para garantizar el orden y la seguridad en la vía pública. Las motocicletas fueron retenidas por diversas infracciones, entre ellas irregularidades en la documentación, conducción peligrosa, caños de escape ilegales y casos de manejo en estado de ebriedad.
Fuente: Infomonte

