BM – martes 9 de abril

TAREAS DE DESCACHARRIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DENGUE Desde la Secretaría de Salud Pública, en conjunto con el área de Obras públicas, se están realizando tareas de descacharrización, punto fundamental y primer eslabón para la prevención del dengue. Desde Secretaría de Salud se hace hincapié en el cuidado peridomiciliario durante todo el año: mantener el césped corto, no hacer acopio de elementos que junten agua, mantener los bebederos de mascotas con agua renovada todos los días, vaciar o cubrir piletas de natación en épocas que no se utilizan. Se recomienda a los vecinos, sacar a la vereda elementos que no se utilicen y que puedan acopiar agua. Comunicarse con el Corralón Municipal para su retiro al teléfono 442208.

EL EQUIPO DE EQUINOTERAPIA PARTICIPARÁ DE UNA IMPORTANTE CAPACITACIÓN Este jueves 11, la Escuela Municipal de Equinoterapia participará por primera vez del Taller Presencial de Actualización y Capacitación de Actividades Ecuestres para personas con discapacidad. La jornada se realiza a través del Programa Internacional de Formación Profesional en Terapias y Actividades Asistidas con Caballos y Deporte Ecuestre Adaptado – TACAs -. La capacitación tiene como objetivo estimular la profesionalización de la práctica y el desarrollo de tareas específicas para la gestión eficaz de la actividad. Asistirán la directora de Discapacidad, Manuela Cieza; el coordinador Matías Disteffano; y los miembros del equipo de la Escuela que día a día desarrollan las acciones en el predio local.

GOLF: SE DESARROLLÓ LA “COPA DESAFÍO MALVINAS ARGENTINAS 2024” El predio de Las Lechuzas Golf Club fue escenario de la “Copa Desafío Malvinas Argentinas 2024” que contó con el acompañamiento del intendente interino Fabián Blanstein y el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, entre otros funcionarios. Fue una agradable jornada en la cual los protagonistas brindaron un muy buen espectáculo. En la jornada se adjudicó el certamen Lucio Fiore con 35 golpes, luego de completar los 9 hoyos; y lo escoltaron Hernán Lacoste y Oscar Indacochea, ambos con 37. Por otro lado, el premio al mejor approach le correspondió a Hernán Lacoste en el hoyo 5 y a Agustín Arce en el hoyo 7.

