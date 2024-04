El Sec. de Salud Eduardo Zapata no recomienda fumigar por el dengue

La invitación al piso de LA RADIO se da principalmente ante los significativos casos de dengue que han proliferado en todo el país, esencialmente en AMBA.

“Casos autóctonos de dengue no se han detectado, no significa que en un futuro se detecte, es fundamental las medidas preventivas. Hubo personas que tuvieron contacto en el AMBA, esos casos importados contienen el virus, ese mosquito al tener posibilidad de picar a una persona la convierte en vector, es importante el des cacharreo, materiales que puedan acumular agua estancada que es propicio para el desarrollo del mosquito. Esa especie es difícil encontrarlo en plazas, parques, son más bien domiciliario. No vuela más de 500 mts. es bien doméstico, su espacio para el desarrollo es diferente a otros tipos de mosquitos, el del dengue no tiene su proliferación, su ciclo de vida por fuera del domicilio… Más bien en recipientes con poca cantidad de agua, con poco volumen puede poner sus huevos y criar sus larvas. En el campo lo que sucedió fue la encefalitis equina en noviembre-diciembre. Era otro tipo de mosquito, otra especie. Su período de vida es muy corto, se desarrolla rápidamente pos-lluvia. Sus huevos se activan enseguida y se reproduce, transmite esa enfermedad. En el campo apareció esa enfermedad y apareció la vacuna…” Sobre el concepto de fumigación, dijo: “Se generan controversias tal vez por desinformación, en Buenos Aires la situación es distinta, hay un brote y las guardias colapsan, la fumigación afecta al mosquito y otros insectos. El mosquito siempre está, no es algo que estoy inventando. Si es molesto, claro. Pero se fumiga cuando hay epidemia, lo que está en auge es el dengue. Si hubiera 10 casos en una misma área, un barrio, se analiza y se podría fumigar. Si en un área pequeña hay varios casos hay que hacer una fumigación responsable y motivar las medidas preventivas. No hay que decir, fumigo y me olvido del resto…No está demostrado si un repelente afecta al ser humano en cuanto a efectos adversos, si aparecen efectos alérgicos hay que consultar por supuesto. El uso de repelente si en algún futuro genera datos o estadísticos de efectos adversos se analizará su uso. De todos modos, hay que ver su uso en menores y su aplicación. Concentraciones de 8% que dura un par de horas y otras más altas que cubren más horas…” Sobre el Covid: “estamos bien, ya es una enfermedad respiratoria más, como la gripe , la bronquiolitis, ahora salió la nueva vacuna que esta dentro del calendario de vacunación nacional contra el virus sincicial respiratorio, es del virus que causa muchas enfermedades respiratorias principalmente la bronquiolitis, la VCR que se da en embarazadas en el último trimestre, se ha demostrado y hay evidencias que previenen muchos casos de bronquiolitis e internaciones en bebés, es importante que la mamá se vacune para el período del invierno…” Con respecto brotes de enfermedades de trasmisión sexual, dijo: “Aca no hay brotes, si hay casos de HIV y sífilis, son los mismos que ya contrajeron enfermedad que están en tratamiento y seguimiento, por la ley de HIV tienen un resguardo en cuanto a su identidad. Las personas que contraen enfermedad de transmisión sexual tienen la posibilidad de desarrollar su vida laboral y no hay que estigmatizarlos. Es muy importante resguardar la privacidad de las personas. Es importante acceder al medicamento que por suerte es gratuita porque son muy caros. Es una enfermedad y no tiene prevención más que el uso del preservativo. Aquí en Las Flores, el concurso en las escuelas se transmite muy bien la información y eso permite mayores controles y la posibilidad que los estudios o controles sean muy bajos. En los chicos aumenta el interés por la salud sexual responsable. Los directivos, Jefatura Distrital, el Dr. Pablo Arrúa y otros hacen posible ese éxito. Con el HIV pueden ingresar a un número celular reservado y anónimo…Días pasados, los chicos de primaria en la Escuela 18, donde fuimos a dar una charla preventiva, nos sorprendían porque estaban muy bien informados. Y es bueno que lo sepan…”

