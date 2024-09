BM – miércoles 18 de septiembre

SE REALIZÓ UNA CHARLA-TALLER SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL Días pasados se llevó adelante una charla – taller sobre Educación Ambiental, orientada a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

La actividad contó con la presencia de docentes, estudiantes de diferentes establecimientos y autoridades distritales y fue desarrollada por Diego García Ríos, Docente, Magíster en Práctica Docente y Especialista en Tic. En la apertura, el secretario de Educación, prof. Rogelio Díaz, destacó la importancia de promover en las escuelas los principios que la educación ambiental posee, para contribuir a la adquisición de conocimientos y valores que permitan un mayor compromiso con el ambiente.

CULTURA PRESENTA “MÚSICA EN EL MUELLE” Este domingo 22 de septiembre la Dirección de Cultura pondrá en marcha un nuevo proyecto artístico denominado “Música en el Muelle”. Al borde la Laguna del Parque Plaza Montero, en la zona de El Biguá y desde las 16 horas, en la primera presentación estarán DJ Julián Sánchez y la banda rockera “Viejo Ratón”. La iniciativa pretende que el público florense pueda disfrutar, un domingo por mes, de esta nueva propuesta a realizarse en el considerado espacio predilecto de los florenses. En cada jornada programada, músicos locales serán los encargados de animar este espectáculo donde ya se han confirmado nuevas presentaciones para los meses venideros.

PRESENTACIÓN DEL SELLO DE TURISMO DE LAS FLORES La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaria de Producción, Turismo y Ambiente, hace extensiva la invitación del Instituto Mixto de Turismo a participar de la presentación del Sello de Turismo, Etapa 1: Sabores y Descanso. Se llevará a cabo este jueves 19 de septiembre a las 19 horas en «El Biguá» (Parque Plaza Montero). Este Instituto tiene como objetivo articular a los sectores público y privado, ejerciendo un rol dinámico, participativo y representativo para establecer políticas turísticas innovadoras. En un mercado cada vez más competitivo como el del turismo de cercanía, se trabaja para posicionar a Las Flores como un destino comprometido con la calidad, con prestadores y proveedores confiables.

En este marco, se presentará el Programa Sello Instituto de Turismo que tiene como finalidad distinguir a aquellos proveedores/prestadores que, al brindar productos y servicios de calidad, jerarquizan a Las Flores como destino. Se trata de un programa voluntario, abierto a la comunidad y destinado a aumentar la competitividad de las organizaciones en particular y del sector en general.

HABLEMOS DE DENGUE ¿Qué es el Dengue?

Es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti hembra. Estos mosquitos adquieren el virus al alimentarse de personas con la enfermedad y lo transmiten al picar a otras.

El contagio ocurre únicamente a través de la picadura del mosquito, no de persona a persona. El Aedes aegypti es fácilmente identificable por sus patas con marcas blancas.

¿Cómo prevenirlo?

Este mosquito tiene hábitos domiciliarios, solo necesita agua acumulada en algún objeto o recipiente para dejar sus huevos y reproducirse. Por eso, la medida más importante de prevención es la eliminación de los criaderos, es decir todos aquellos recipientes que acumulen agua dentro y fuera de casa.

Mediante tareas simples, podemos evitar que el mosquito se reproduzca. Por eso TAPÁ, LAVÁ, TIRÁ, GIRÁ todos los objetos que puedan acumular agua.

La fumigación es una herramienta complementaria que se utiliza para controlar los brotes epidemiológicos, ya que solo mata a los mosquitos adultos alcanzados por el rociado, pero no las larvas ni los huevos, por lo que su ciclo de reproducción continúa. Por eso, la medida preventiva fundamental es eliminar todos los objetos o recipientes que puedan funcionar como criaderos para cortar ese ciclo.

La medida más importante para prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos es la limpieza y descacharrado de objetos.

¿Cómo descacharrar?

-Colocá boca abajo o debajo de un techo recipientes o artefactos que puedan acumular agua.

-Tapá o cubrí con una tela mosquitera tanques de agua y tachos grandes.

-Cambiá el agua a diario o rellená con arena húmeda floreros, portamacetas y plantas en agua.

-Mantené la pileta limpia y clorada durante su uso.

-Limpiá con frecuencia y tirá agua hirviendo sobre paredes de rejillas, canaletas y desagües.

-Cambiá el agua a diario y cepillá bebederos de mascotas.

-Desechá en bolsas de residuo objetos en desuso que puedan acumular agua.

-Mantené ordenado, desmalezado y con el pasto corto el patio.

-Cubrí o colocá bajo techo artefactos y otros elementos en desuso como cocinas, neumáticos, etc.

¿Cómo prevenir la picadura del mosquito?

-Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

-Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

-Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

-Emplear repelentes ambientales como tabletas y espirales.

Si te diagnosticaron dengue, reforzá las medidas de prevención para evitar que los mosquitos te piquen a vos y luego piquen a otras personas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE TRIQUINOSIS Teniendo en cuenta que se han reportado casos de triquinosis en nuestra provincia, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda e informa a la población las recomendaciones que se deben tener en cuenta para prevenir el contagio de la enfermedad. La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma. Las personas se contagian de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas del parásito vivas. Esta enfermedad está presente durante todo el año, intensificándose en invierno por el mayor consumo de embutidos, chacinados y sus derivados como por ejemplo bondiola, salamines, longaniza y otros.

¿Cómo prevenirla?

Población general:

– Cocinar completamente la carne de cerdo y derivados hasta que deje de estar rosada. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no matan al parásito.

– Adquirir chacinados en comercios habilitados y verificar en la etiqueta su elaboración por establecimientos autorizados, donde especifique marca, identificación del lote, fecha de elaboración y vencimiento, identificación del establecimiento elaborador y registro ante la autoridad sanitaria. La venta callejera y por redes sociales de estos alimentos sin rótulo está prohibida, ya que no cumple con el control sanitario correspondiente.

Zonas Rurales y Productores:

– Respete las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

– Alimentarlos adecuadamente. No alimentar con basura ni desechos cárnicos crudos.

– Controlar la proliferación de ratas en los criaderos.

– Al realizar la faena casera de un animal (cerdo, jabalí o puma) para autoconsumo, debe remitir una muestra de entraña de cada cerdo a un laboratorio para que sea analizada, a fin de confirmar la ausencia del parásito que provoca la triquinosis.

– Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar la res completa.

¿Cuáles son sus síntomas?

• Si consumió carne de cerdo o derivados y presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de parpado y picazón debe concurrir al centro de salud más cercano.

Por otra parte, se recuerda a los Sres. Comerciantes que está prohibida la venta de carnes de vacunos, porcinos, ovinos, aves en general y subproductos, chacinados, fiambres y afines, sin sellos y documentación correspondiente que acrediten que fueron faenados y elaborados en establecimientos habilitados. Caso contrario, serán aplicadas las sanciones que correspondan, secuestro de los mismos e infracciones estipuladas en las reglamentaciones vigentes.

Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

About The Author