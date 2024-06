BM – miércoles 19 de junio

SE CONSTRUYE UN ESPACIO PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS AUTOGESTIVOS EN EL CEPT N° 37 Esta mañana, con la llegada de autoridades provinciales, se llevó a cabo una recorrida por la obra de construcción del Espacio para la Promoción de la Producción de Alimentos Autogestivos en Escuelas Agrarias (EPPAS) que se desarrolla en el CEPT N° 37 de Rosas. El intendente Alberto Gelené, junto a demás funcionarios del municipio y referentes educativos, compartió la visita que contó con la presencia de Sergio Fiorotto, subdirector de Educacion Agraria; Mariano De Nardis, asesor y Vanina Morena, inspectora de la modalidad de la zona. Asimismo, fue parte Miguela Varela, directora de Entramados Productivos Regionales del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos e integrantes del Ministerio de Desarrollo Agrario. El Espacio que está en construcción, cuyo avance se encuentra adelantado en varias etapas, es de gran importancia para el desarrollo cotidiano de los entornos formativos que llevan adelante los docentes y alumnos del CEPT, y también por el estrecho vínculo con lo productivo dado que corresponde a la tarea de elaboración de panificados que se realiza en los módulos educativos.

JUEGOS BONAERENSES 2024: CLASIFICADOS PARA LA ETAPA REGIONAL EN CULTURA Ayer martes en la sala “Hugo Mario Ianivelli” de Cultura y hoy miércoles en el Teatro Español, se desarrolló la Etapa Local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2024. Con un buen número de participantes en las distintas disciplinas, alcanzaron su clasificación para la siguiente etapa regional en artes plásticas mural: Loana Vallez y Renata Falasco, en Dibujo Sub 15 Agustín Raquetti, en Dibujo Sub 18 Santiago López, en Pintura PCD Manuel Goma y en Objeto Tridimensional de Adultos Mayores Edgardo de Usubiaga. También logró clasificar para la instancia regional a disputarse en la ciudad de Azul el próximo 30 de agosto, Enzo Cárdenas en Fotografía PCD. En Literatura: Cuento Sub 15 el primer lugar fue para Alma Núñez; en Cuento Sub 18 Jazmín Risso se quedó con el primer puesto; al igual que Ana María Calandrelli en Cuento Adultos Mayores y Camila Álvarez en Poesía Sub 18. Los jurados de las diferentes disciplinas fueron en Artes Plásticas: Paloma Calabria y Damiana Etcheverry; Fotografía: Walter Nicoliello y Literatura: Juan Bautista Saladino. La actividad de hoy se concentró en la sala de la avenida Carmen 614 donde en Tango lograron el primer puesto y la clasificación a la etapa regional Adriana Doune y Edgardo de Usubiaga; en Danzas Folclóricas Adultos Mayores José Orlando y Alejandra Coda; en Malambo Sub 15 Delfina Bassi, en Sub 18 Nahuel Porcella; en Danzas Folclóricas PCD María José Piacenza y Leopoldo Alvarado; en Sub 15 Camila Ruiz y Francesco Redolatti y en Sub 18 Ariadna Pedernera y Tomás Davant. El jurado que evaluó las disciplinas Tango, Folclore y Malambo en el Teatro Español fue Jorge Caballero de la ciudad de Ensenada.

PRÓRROGA DEL VENCIMIENTO DE TASAS La Secretaría de Economía y Modernización comunica que se prorroga hasta el viernes 28 de junio el vencimiento de las siguientes Tasas:

Cuota 3/2024 de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.

Cuota 2/2024 de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.

Se recuerda a los contribuyentes que las boletas se pueden descargar desde la página web a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/tasas/

