BM – miércoles 31 de agosto

NUEVA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD: SE RECIBIÓ UNA MINI PALA CARGADORA Tras gestiones realizadas oportunamente por el intendente Alberto Gelené, el municipio de Las Flores recibió una mini pala cargadora. La llegada de este equipamiento se enmarca en la última entrega del programa de bienes aplicables a la gestión de residuos sólidos urbanos local que es posible tras un convenio firmado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. A través de este subsidio, a Las Flores ya han arribado otras máquinas como son una prensa enfardadora vertical DEISA modelo EV11 para la confección de fardos con los materiales reciclables recuperados en la cinta de clasificación, puntos limpios y durante la recolección diferenciada en origen; una chipeadora CH750M DEISA para los trabajos de poda; una trituradora de vidrios para el correcto tratamiento de los residuos provenientes de la recolección domiciliaria y una guillotina de neumáticos diseñada con una capacidad para cortar neumáticos de automóviles, camionetas y camiones con cámaras de hasta 20″.

DECISIÓN NIÑEZ 2022: SE ENTREGÓ EL PREMIO AL PROYECTO “MUNDO VERDE” IDEADO POR ALUMNOS DE ROSAS Esta mañana en el Paraje Rosas fueron entregados los premios del Programa Decisión Niñez 2022 al proyecto ganador que fue “Mundo Verde”, una idea pensada por alumnos del CEPT N° 37. La entrega fue realizada por la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; la directora de Promoción Comunitaria del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Anabel Urdaniz; y la coordinadora del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, Sede Azul, Cecilia Svampa. También estuvieron presentes los Operadores Comunitarios del área municipal de Niñez y Adolescencia; los coordinadores de los Centros de Promoción Comunitaria, Silvina Castro y Martín Dambrosio; directivos, docentes y estudiantes de la mencionada institución educativa; e integrantes de la comunidad rural. Decisión Niñez es un programa que invita a los chicos y a las chicas a pensar proyectos para su comunidad. La elección de las ideas ganadoras la realizan no solo referentes del municipio sino también del zonal Azul al que corresponde Las Flores. El objetivo de “Mundo Verde” era poder contar con elementos para poner en valor el espacio público lindero al predio donde funciona el CEPT; tal es así que recibieron pinturas sintéticas de varios colores, juegos de plaza y otros para realizar ejercicios deportivos y físicos.

GROOMING: JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS La Secretaría de Educación en articulación con la Secretaría de Desarrollo Humano, Jefatura Distrital y el equipo del Instituto de Políticas Públicas y Prevención de Grooming, realizaron, los días 29 y 30 de agosto, charlas en diferentes instituciones educativas sobre prevención del Grooming. Estas actividades son llevadas a cabo a partir del convenio firmado entre el municipio de Las Flores y el mencionado organismo, que permite desarrollar acciones conjuntamente, en el marco de la ley Micaela Ortega. El objetivo general fue introducir a los estudiantes en los conceptos y fundamentos teóricos sobre los riesgos digitales, entendiendo sus fases, medios de captación y las técnicas de manipulación utilizadas por los agresores en línea para contactarlos. Asimismo, parte de la temática abordada brinda herramientas de cuidado y de alertas que podrán identificar mientras se relacionan en los entornos digitales, como redes sociales, plataforma de streaming y juegos en línea. Actualmente se planifican con el Instituto de Políticas públicas de prevención de Grooming, de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires nuevas propuestas y actividades sobre la temática.

NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS ESTE Y LOS MANZANARES REALIZARON PRÁCTICAS DE HUERTA Y CULTIVOS La Coordinación de los Centros de Promoción Comunitaria, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que niños y niñas de los Centros Este y Los Manzanares, en articulación con el Vivero “La Caléndula”, realizaron su primera cosecha de hojas y verduritas. La huerta y práctica de cultivos hacen que niños y niñas, de forma divertida y a través de su propia experiencia, adquieran valores y conocimientos que se consideran imprescindibles como el disfrute en el contacto con la naturaleza, el respeto por el medio ambiente y la importancia de una alimentación variada y saludable.

LLEGA A NUESTRA CIUDAD EL OPERATIVO OFTALMOLÓGICO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN Las Secretarías de Salud Pública y de Desarrollo Humano comunican que este jueves 1° y viernes 2 de septiembre estará en nuestra ciudad el Operativo Oftalmológico de la Secretaría de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí se realizarán pruebas de agudeza visual y una vez realizado el diagnóstico, en caso de que sea necesario, se elaborarán los lentes para que el vecino se los pueda llevar en el mismo día. El camión estará ubicado desde el jueves 1º de septiembre en el Pasaje Padre Luis Kees y Av. Gral. Paz (Terminal de Ómnibus) y el horario de atención será de 10 a 16 horas. De todas formas, hoy miércoles 31 de 9 a 18 horas se estará inscribiendo en la Secretaría de Salud (Av. Rivadavia 463) para dar admisión y asignar el turno a las personas que lo requieran. Deberán presentarse con fotocopia de DNI (excluyente) y de tener una orden de su oftalmólogo, deberán adjuntarla a la fotocopia. El día del turno, quienes acudan a la consulta al camión deberán llevar DNI. Los cupos son limitados. Dicho operativo está destinado para personas mayores de 13 años, se realizarán pruebas de agudeza visual y se entregarán anteojos en el día, en caso que la persona lo necesite. Para menores de 13 años o mayores que cuenten con orden del oftalmólogo de cabecera, con no más de 6 meses de prescripta (sin tener que hacer la prueba de agudeza visual) podrán recibir o renovar sus lentes, según corresponda. Destinado a personas que no cuenten con mutual y no hayan recibido anteojos del Estado en el último año. El equipo cuenta con dos oficinas, una donde se realizan las pruebas de agudeza visual y la otra donde funciona el taller y se confeccionan los lentes. El Oftalmólogo que llevará a cabo las pruebas de agudeza visual y prescripción será el Dr. Rubén Vitale. La llegada del operativo es posible a partir de una política pública que se gestionó de manera articulada desde las Secretarías de Salud Pública y de Desarrollo Humano, ante la Secretaría de Abordaje Integral cuya titular es Micaela Ferraro quien visitará nuestra ciudad el viernes 2 para acompañar el desarrollo de las atenciones. El objetivo es que todos los florenses tengan las mismas oportunidades y mejoren su calidad de vida.

