BM – miércoles 4 de junio

«ABUELAS CUENTACUENTOS» VISITARON EL CENTRO SUR En una mañana llena de magia y palabras, las Abuelas Cuentacuentos visitaron el Centro de Promoción Comunitaria Sur en el Barrio Traut. Junto a niños y niñas, compartieron la lectura de hermosos cuentos que despertaron la imaginación, la risa y el asombro de todos los presentes. Fue un encuentro lleno de ternura, escucha y alegría, donde la lectura se convirtió en un puente entre generaciones. Desde la Dirección de Adultos Mayores recordamos que quienes quieran sumarse el Taller de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos, el mismo se dicta los viernes de 15:30 a 16:45 horas en la Biblioteca 25 de Mayo.

ESTE FIN DE SEMANA II ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCRITORES CIUDAD DE LAS FLORES CON LA PARTICIPACIÓN DE DISTINTOS AUTORES El próximo sábado 7 de junio se viene el II Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores, con grandes referentes de la literatura bonaerense. Se contará con la presencia de: Francisco Lopez (Las Flores), Carla Amicarelli (Ayacucho), Eduardo Navascues (Mar del Plata), Iván Engels (Quilmes), Angel Sergio Pinedo (Lanús), Analía Damperat (Las Flores), Diego Tusq (Tandil), Verónica Vargas (Ayacucho), Matias Rodolfo Ruiz (Banfield) y José María Iarusi (Benito Juárez). Además habrá rondas de lectura con más escritores florenses, charla sobre IA y Filosofía a cargo del filósofo Tomás Balmaceda y un show musical de cierre con Santiago De Felipe. El Encuentro tiene como objetivo ser un lugar donde encontrarse a compartir ideas, experiencias y potenciar las actividades que contribuyan a reafirmar la cultura abrazando la palabra. Se realizará en la Municipalidad de Las Flores, en los Salones Rojo y Blanco.

JUEGOS BONAERENSES 2025: COMIENZA LA INSTANCIA LOCAL DEPORTIVA La Secretaría de Deportes y Cultura informa que el jueves 5 de junio en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” y con la disciplina Fútbol Tenis, se pondrá en marcha la fase local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2025. A las 9:30 horas está previsto el inicio de la categoría Sub 15 y a las 11:30 horas se pondrá en marcha la eliminatoria de la división Sub 18. Por otro lado, el cronograma de la próxima semana será el siguiente: el lunes 9, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” habrá Tenis de Mesa (Sub 14 a las 9 horas; Sub 16 a las 11 horas y Sub 18 a las 13 horas), el martes 10, a las 10 horas en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”: Natación y Acuatlón; el miércoles 11, a las 9 horas en POR3: Padel (Sub 14 y Sub 16); el jueves 12, a las 10 horas en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”: Ajedrez y Handball Playa (Sub 14); el viernes 13, a las 10 horas en el polideportivo del Club Ferrocarril Roca: Fútbol Mixto y Softbol. En tanto, el martes 17 a las 9 horas en el gimnasio del CEF N° 6: Básquet 3×3 femenino Sub 14 y Sub 16; y miércoles 18 a las 9 horas en POR3: Padel (Sub 18 y Adultos).

RECORRIDAS EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL SIN TABACO En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que fue el pasado 31 de mayo, Agentes Sanitarios y Promotores Comunitarios de Provincia recorrieron distintos puntos de la ciudad concientizando y realizando encuestas, la cual es una herramienta a estudiar para implementar futuras políticas sanitarias. Dejar de fumar es la mejor decisión que se puede tomar además de los beneficios que implican para la salud.

10 consejos que te pueden ayudar:

1. Prepará tu casa, auto, lugar de trabajo o estudio para que sea un ambiente libre de humo.

2. Hacé un listado de tus motivos para dejar de fumar.

3. Conocé las situaciones que te provocan ganas de fumar y pensá estrategias para afrontarlas.

4. Avisale a tus familiares y amistades de esta decisión, ellos pueden ayudarte.

5. Definí una fecha para dejar de fumar.

6. Eliminá de tu entorno todo lo relacionado al cigarrillo.

7. Sumá 30 minutos de ejercicio físico por día.

8. Tomá agua, mantené una alimentación variada y ordenada.

9. Sostené las estrategias que te resultaron útiles para dejar de fumar.

10. Disfrutá cada día por haberte mantenido sin fumar.

Beneficios inmediatos:

• Normaliza la presión arterial y la temperatura de pies y manos

• Reduce la probabilidad de un ataque cardíaco

• Disminuye la agitación al caminar, correr y subir escaleras

• Permite volver a disfrutar de olores y sabores

… en los próximos meses

– Mejora la circulación, la función pulmonar y el sistema de defensa del organismo

– Disminuye la tos y el riesgo de infecciones respiratorias

– Reduce a la mitad el riesgo de infarto

– Incrementa la energía corporal

… en los siguientes años

– Disminuye el riesgo de cáncer de pulmón

– Reduce la probabilidad de tener un ACV

– El riesgo de enfermedad coronaria pasa a ser igual al de una persona no fumadora.

Comenzá ahora!!

