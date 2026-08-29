BM – sábado 29 de agosto

29 de agosto de 2026

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JUEGOS BONAERENSES 2026: CLASIFICADOS A LA FINAL DE MAR DEL PLATA EN CULTURA En el marco de la Etapa Regional de Juegos Bonaerenses edición 2026 que se llevó a cabo ayer viernes 28 en la ciudad de Tapalqué, Las Flores obtuvo una muy buena clasificación de participantes en distintas disciplinas culturales, un hecho que alegró a la nutrida delegación que, en horas tempranas, viajó a cumplimentar con la zona de competencia que colocó a los ganadores florenses en la ciudad de Mar del Plata. Clasificados a la final provincial:
– Danza Teatro PCD: Karen Coronel, Jimena Piarristeguy y Agustin Medrano.
– Objeto Artístico Tridimensional PCD: María Sol Campos.
– Tango Adultos Mayores: María Ines de Meo y Jorge Marcote
– Plato Principal Adultos Mayores: Inés Alanís.
– Malambo Sub 18: Naiara Fredes
– Fotografía Juveniles: Paulina Caputo.
– Danzas Folclóricas Sub 15: Amelia Alvarado y Vicente García.
– Teatro Juveniles: Lautaro Duarte, Caetana Verteramo, María Paz Duarte y Milena Ríos.
– Música Rock Juveniles: Eliseo López Pena, Juan Andrés Cartasso, Franco Aranda y Alfonso Mosquera.

Desde la Secretaría de Educación y Cultura felicitamos a cada uno de los competidores de nuestra ciudad que dejaron todo en cada competencia en la que participaron.

OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES 2026: ESTE SÁBADO COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN Este sábado a las 14 horas comienzan las Olimpiadas Juveniles Florenses 2026, con una jornada que dará inicio a una nueva edición de este encuentro que reúne a jóvenes de nuestra ciudad. La apertura se realizará en el Club Juventud Deportiva, donde se llevará adelante la presentación de los equipos participantes y comenzará la disciplina vóley, una de las primeras actividades de la Etapa Deportiva 1. De esta manera, las Olimpiadas vuelven a poner en movimiento a cientos de jóvenes florenses, que durante los próximos meses serán protagonistas de distintas etapas que combinan deporte, cultura, participación y trabajo en equipo.

 

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