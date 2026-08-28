Fútbol de inferiores: se juega este sábado la segunda fecha del Clausura 2026

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la segunda fecha de todas las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el predio de El Hollín, el «carbonero» recibirá la visita de Ferro mientras que en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6, jugarán Barrio Traut-Atlético. Finalmente, en cancha de Juventud Deportiva, el local enfrentará a El Taladro. Libre estará Juventud Unida.

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