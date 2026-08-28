28 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la segunda fecha del Clausura 2026

1 hora atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la segunda fecha de todas las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el predio de El Hollín, el «carbonero» recibirá la visita de Ferro mientras que en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6, jugarán Barrio Traut-Atlético. Finalmente, en cancha de Juventud Deportiva, el local enfrentará a El Taladro. Libre estará Juventud Unida.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Muestra Fotográfica este sábado en el Jardín de Infantes 906

51 minutos atrás Fm Alpha

«El futuro no se espera, se construye»: charla abierta este sábado con una prestigiosa ejecutiva

2 horas atrás Fm Alpha

BM – viernes 28 de agosto

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Muestra Fotográfica este sábado en el Jardín de Infantes 906

51 minutos atrás Fm Alpha

Fútbol de inferiores: se juega este sábado la segunda fecha del Clausura 2026

1 hora atrás Fm Alpha

«El futuro no se espera, se construye»: charla abierta este sábado con una prestigiosa ejecutiva

2 horas atrás Fm Alpha

BM – viernes 28 de agosto

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.