28 de agosto de 2026

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BM – viernes 28 de agosto

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EL INTENDENTE FABIÁN BLANSTEIN FUE RECIBIDO POR EL PRESIDENTE DE LA CAJA DE POLICÍAS Como parte de su agenda de trabajo en la ciudad de La Plata, el intendente Fabián Blanstein fue recibido por el presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Langone y Diego Rosli, jefe del Fondo de Ayuda Financiera. El encuentro tuvo como objetivo analizar un convenio que posibilitaría un proyecto habitacional en nuestra ciudad. Durante la reunión se conversó sobre cada uno de los puntos y requisitos para la instrumentación de la operatoria que beneficiaría a personal policial de nuestra ciudad.

JUEGOS BONAERENSES-ADULTOS MAYORES: ETAPA REGIONAL Y CLASIFICACIONES A LA FINAL PROVINCIAL Se disputó una nueva Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2026 de Adultos Mayores en la localidad de Gral. Alvear. La delegacion, con el acompañamiento del Director de Adultos Mayores, Mariano Montes de Oca, y los integrantes del equipo del área, Daniel Blanco y profesor Enzo Tevez, obtuvieron una gran participación y clasificación a la Final Provincial.
Pentatlon Femenino: 1º Puesto Mirta Cancela/Estrella Sirvent
Bochas Femenino: 2º Puesto María Depetrini/Gladys Pighini
Sapo Femenino: 2º Puesto Laura Robert
Sapo Masculino: 2º puesto Fernando De la Canal
Chin Chon: 2º puesto Nelly Décima
Coreografia: 2º Puesto Adriana Soria, Rosa Delgado, Elena Perez, Cristina Rodríguez, Maria Elena Galván, Normal Juarez
Pentatlon Masculino: 3º Puesto Jorge Rodríguez /Humberto Chiodini
Bochas Masculino: 3º Alfredo Cabanne/Luis Urruchua
Truco Intergeneracional: Serena Jaquet/Cristina Monsalvo
Bochas Intergeneracional: Samuel Cabral/Gustavo Montastruc
Mus: Armando Franco/Abelardo Esnal
Escoba de 15: Griselda Zuninno/Aníbal Coda
Burako: Ana Piesente
Truco: Marta Bautisteza/ Mónica Cristofano
Truco Mixto: Mirta Botta/Ruben Dierickx
Las próximas Etapas Regionales de Adultos Mayores en distintas disciplinas serán:
2 de septiembre en Las Flores: Natación.
3 de septiembre en Saladillo: Pesca, Tejo, Newcom y Padel.

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