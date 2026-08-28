BM – viernes 28 de agosto

EL INTENDENTE FABIÁN BLANSTEIN FUE RECIBIDO POR EL PRESIDENTE DE LA CAJA DE POLICÍAS Como parte de su agenda de trabajo en la ciudad de La Plata, el intendente Fabián Blanstein fue recibido por el presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Langone y Diego Rosli, jefe del Fondo de Ayuda Financiera. El encuentro tuvo como objetivo analizar un convenio que posibilitaría un proyecto habitacional en nuestra ciudad. Durante la reunión se conversó sobre cada uno de los puntos y requisitos para la instrumentación de la operatoria que beneficiaría a personal policial de nuestra ciudad.

JUEGOS BONAERENSES-ADULTOS MAYORES: ETAPA REGIONAL Y CLASIFICACIONES A LA FINAL PROVINCIAL Se disputó una nueva Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2026 de Adultos Mayores en la localidad de Gral. Alvear. La delegacion, con el acompañamiento del Director de Adultos Mayores, Mariano Montes de Oca, y los integrantes del equipo del área, Daniel Blanco y profesor Enzo Tevez, obtuvieron una gran participación y clasificación a la Final Provincial.

Pentatlon Femenino: 1º Puesto Mirta Cancela/Estrella Sirvent

Bochas Femenino: 2º Puesto María Depetrini/Gladys Pighini

Sapo Femenino: 2º Puesto Laura Robert

Sapo Masculino: 2º puesto Fernando De la Canal

Chin Chon: 2º puesto Nelly Décima

Coreografia: 2º Puesto Adriana Soria, Rosa Delgado, Elena Perez, Cristina Rodríguez, Maria Elena Galván, Normal Juarez

Pentatlon Masculino: 3º Puesto Jorge Rodríguez /Humberto Chiodini

Bochas Masculino: 3º Alfredo Cabanne/Luis Urruchua

Truco Intergeneracional: Serena Jaquet/Cristina Monsalvo

Bochas Intergeneracional: Samuel Cabral/Gustavo Montastruc

Mus: Armando Franco/Abelardo Esnal

Escoba de 15: Griselda Zuninno/Aníbal Coda

Burako: Ana Piesente

Truco: Marta Bautisteza/ Mónica Cristofano

Truco Mixto: Mirta Botta/Ruben Dierickx

Las próximas Etapas Regionales de Adultos Mayores en distintas disciplinas serán:

2 de septiembre en Las Flores: Natación.

3 de septiembre en Saladillo: Pesca, Tejo, Newcom y Padel.

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