La Cámara de Diputados de la Provincia de Bs. As. declaró Personalidad Destacada a Ricardo «Gato» Peters

En la sesión ordinaria del día jueves se aprobó por unanimidad el proyecto para reconocer al “Gato Peters” como Personalidad Destacada de la Cultura Postmortem, logrando la media sanción de este proyecto de Ley. «Gato» nació el 11 de marzo de 1955 en Carhué, en el seno de una familia de chacareros, se recibió de médico veterinario en La Plata, ciudad donde también dio sus primeros pasos como humorista en peñas y centros de estudiantes, allá por 1975. Su carrera artística lo llevó a los escenarios más importantes del país: debutó en Canal 13 de la mano de Juan Alberto Badía, integró durante varias temporadas el elenco de Gerardo Sofovich y recorrió durante más de cuarenta años los principales festivales populares y folklóricos, como Cosquín, Villa María, Baradero y Jesús María. Grabó decenas de discos, publicó libros y construyó un estilo propio, con monólogos en verso y en prosa, donde el humor sobre la vida de los pueblos convivía con una mirada crítica y aguda sobre la política, la historia y las costumbres del país. La faceta pública de «Gato» convivió siempre con un fuerte compromiso comunitario que excedió lo artístico. Fue director de la Escuela Agraria de Las Flores durante siete años, y más tarde inspector y director provincial de las escuelas agrarias bonaerenses. Fue el impulsor del festival «Las Flores Canta» y también impulsó un hogar comunitario de ancianos en la ciudad. Su participación no se limitó al plano cultural: también ocupó cargos partidarios a nivel local. El querido «Gato» falleció el 15 de septiembre de 2023, a los 68 años, dejando una huella que combinó el reconocimiento artístico nacional con un arraigo profundo en la vida cotidiana de Las Flores. La distinción aprobada ahora por la Cámara de Diputados bonaerense pone en el plano institucional lo que su comunidad y buena parte del ambiente cultural ya reconocían: la de un artista que, sin dejar nunca su pueblo, supo retratar como pocos el alma del interior bonaerense.

Fuente: Bloque Concejales Adelante Juntos – Las Flores

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