La Buena Noticia: se reactivó Sudamericana de de Lácteos, la pyme que cambió de manos conservando a todos sus trabajadores

La reactivación de Sudamericana de Lácteos tuvo su anuncio formal la semana pasada, pero con un acto sencillo este miércoles habilitó una nueva etapa para la planta de Díaz, en la provincia de Santa Fe. Con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, el evento estuvo encabezado por el nuevo dueño de la firma, Pablo González, junto al director Nacional de Lechería, Sebastián Alconada; el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo; y el secretario de Agricultura y Ganadería santafesino, Ignacio Mántaras, entre otros funcionarios. Se subrayó la importancia de “recuperar una industria” que había quedado paralizada y que ahora vuelve a integrarse a la cadena productiva. La reciente compra de la firma fue el resultado de una gestión intensa, signada por las presiones del sindicato que el nuevo comprador de la firma no estuvo dispuesto a aceptar: en su mayoría, dispuestas para franquear condiciones que no iban a mejorar la situación de los trabajadores, sino todo lo contrario. Sellados los acuerdos, y tras la reestructuración de pasivos, la decisión fue avanzar en un modelo concentrado en un solo producto, y aseguran que la intención inmediata es ganar eficiencia. Según explicó el titular de la nueva empresa, Pablo González, el martes pasado ya comenzaron a recibir leche, con envíos que superan los 90.000 litros diarios y un objetivo inicial cubierto. “La idea original era arrancar en un máximo de un mes. La semana pasada entró el primer equipo de leche, que fue más simbólico que productivo y logístico. Esta semana estamos regularizando la actividad diaria y acercándonos a lo proyectado”, afirmó.

Fuente: Bichos de Campo

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