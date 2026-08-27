Vandalismo Rural: la SRLF emitió un comunicado sobre el Proyecto de Ley presentado en Diputados

Desde la Sociedad Rural de Las Flores compartimos los principales puntos del Proyecto de Ley 2248-D-2026 (Vandalismo Rural), presentado en la Cámara de Diputados por Martín Ardohain junto a otros legisladores. La iniciativa propone modificaciones al Código Penal para fortalecer la protección de los establecimientos y bienes rurales, contemplando:

– Intrusión en predios rurales

– Daños agravados a bienes e infraestructura productiva

– Instigación pública a cometer delitos mediante redes sociales y medios digitales

El proyecto busca brindar herramientas frente a situaciones como el ingreso no autorizado a establecimientos, los daños a la producción e infraestructura y la coordinación de hechos delictivos a través de plataformas digitales. El seguimiento de la iniciativa estuvo a cargo del Dr. Roberto Igolnikow, representante de nuestra Sociedad Rural ante CARBAP, acompañado por Pablo Ginestet, presidente de CARBAP. Seguimos trabajando por la defensa y protección de la producción agropecuaria.

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