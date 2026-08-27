BM – jueves 27 de agosto

IMPORTANTE ENCUENTRO CON LA DIRECTORA GENERAL DE CULTURAL Y EDUCACIÓN, FLAVIA TERIGI En el marco del trabajo articulado entre la Municipalidad de Las Flores y la Provincia de Buenos Aires, el intendente Fabián Blanstein mantuvo un importante encuentro institucional en la ciudad de La Plata con la Directora General de Cultura y Educación bonaerense, Lic. Flavia Terigi. De la reunión participaron también la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, y el concejal Rogelio Díaz. Durante la jornada de trabajo, se gestionó el avance de diversos proyectos estratégicos de infraestructura destinados al fortalecimiento de los establecimientos educativos de nuestro distrito, garantizando condiciones materiales aptas para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Asimismo, las autoridades repasaron el trabajo conjunto que se lleva adelante de manera constante entre el Estado municipal y las dependencias provinciales con sede en la ciudad, aunando esfuerzos y recursos para garantizar trayectorias educativas de calidad para niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad. Al finalizar la reunión, se reafirmó el compromiso de continuar abordando en forma prioritaria la agenda de infraestructura y las necesidades urgentes del distrito, mediante una gestión coordinada y planificada.

SE TRABAJA EN EL PROYECTO TÉCNICO PARA EL CIERRE DEFINITIVO DE LAS CELDAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS El intendente Fabián Blanstein, junto al equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas y profesionales del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, mantuvieron una reunión virtual en el marco del programa “Mi Provincia Recicla”, con el objetivo de avanzar en el proyecto técnico para el cierre definitivo de las celdas de la Planta de Tratamiento de Residuos que han alcanzado su capacidad máxima de disposición. Durante el encuentro se presentó el proyecto que contempla las acciones necesarias para realizar el cierre técnico y ambiental de los módulos de residuos, evaluando las alternativas constructivas más adecuadas para garantizar su estabilidad y minimizar los impactos ambientales.

Para lograr una mayor precisión en el diseño, se utilizaron los datos obtenidos mediante un relevamiento planialtimétrico realizado con tecnología de drones, cuyos resultados fueron procesados mediante sistemas de información geográfica (GIS). Esta información permitió determinar con mayor exactitud la configuración actual de los módulos, los volúmenes de residuos y las tareas necesarias para su adecuación. La obra contempla las siguientes etapas principales:

1. Perfilamiento de taludes: adecuación de la geometría de los módulos para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad.

2. Redistribución y conformación de los residuos existentes para alcanzar el perfil final de proyecto y optimizar la conformación del módulo.

3. Instalación del sistema pasivo de venteo de gases: colocación de los dispositivos necesarios para permitir la liberación segura y controlada de los gases generados por la descomposición de los residuos.

4. Cobertura final del módulo: ejecución de una cobertura con suelo seleccionado, conformando una barrera de baja permeabilidad que reduzca la infiltración de agua de lluvia hacia la masa de residuos, complementada con una capa final de suelo vegetal que permita la recuperación y estabilización superficial del área.

Este desarrollo técnico constituye un paso fundamental para avanzar hacia el cierre definitivo y ambientalmente adecuado de las celdas, permitiendo al Gobierno Municipal contar con la documentación necesaria para gestionar los recursos económicos destinados a la ejecución de la obra y brindar una solución definitiva a esta problemática.

EL INTENDENTE BLANSTEIN CONVOCÓ A LOS REPRESENTANTES GREMIALES Y ACORDÓ UNA PROPUESTA SALARIAL CON UN AUMENTO DEL 10% A PARTIR DE SEPTIEMBRE El intendente Fabián Blanstein, acompañado por el secretario de Economía y Modernización, Raúl Juanateguy, mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con los representantes de los gremios que nuclean a los trabajadores municipales, en la cual se acordó una nueva propuesta salarial. Durante el encuentro, se determinó un incremento del 10% que será aplicado a partir de los haberes correspondientes al mes de septiembre. Este acuerdo se enmarca en el diálogo permanente que se sostiene con las agrupaciones gremiales. La continuidad en el ordenamiento de los recursos del ámbito financiero municipal permite concretar esta propuesta impulsada por el Ejecutivo, y aceptada por los representantes de los trabajadores.

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