Entrega de petitorio y solicitud de informe por las reiteradas consultas y preocupación de afiliados de PAMI

Esta mañana, desde el Bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos por Las Flores, nos acercamos a la Agencia Local de PAMI para hacer entrega a su jefa, Irene Michi, de un petitorio y una solicitud de informe ante las reiteradas consultas y la preocupación manifestada por afiliados y afiliadas de nuestra ciudad. Uno de los principales motivos de preocupación es la situación de los médicos y médicas de cabecera. Actualmente, dos profesionales presentaron su renuncia y otro inició su proceso jubilatorio, situación que afectaría aproximadamente a 1.500 afiliados y afiliadas, quienes podrían quedar sin su médico de cabecera y sin una respuesta clara respecto de cómo se garantizará la continuidad de su atención. A esta situación se suman las inquietudes relacionadas con los recortes en medicamentos, dificultades para acceder a especialistas y otras prestaciones, que impactan directamente en la calidad de vida de nuestros adultos y adultas mayores. La solicitud presentada no pretende desconocer las competencias propias de PAMI ni atribuir responsabilidades sin contar con información oficial. Por el contrario, buscamos obtener respuestas concretas, transparentes y precisas frente a las inquietudes que los afiliados de nuestra comunidad nos vienen planteando. Durante el encuentro, la responsable de la Agencia Local manifestó que no cuenta con autorización de sus superiores para brindar mayor información sobre la situación planteada. Desde nuestro bloque vamos a seguir insistiendo y gestionando para obtener las respuestas necesarias y promover todas las acciones que estén a nuestro alcance para garantizar que ningún adulto o adulta mayor de Las Flores quede sin la atención médica y las prestaciones indispensables para cuidar su salud y contribuir a una mejor calidad de vida. La salud y los derechos de nuestros adultos mayores no pueden esperar. Seguiremos acompañando sus reclamos y buscando respuestas.

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