Hoy Eclipse lunar 2026: Dónde podrá verse y por qué es un evento astronómico importante para la Argentina

La astronomía ofrecerá este año uno de sus fenómenos más deslumbrantes en los cielos del hemisferio sur. Un nuevo eclipse lunar parcial podrá apreciarse desde distintos puntos del planeta, y la Argentina se posiciona como un escenario privilegiado para observar cada una de las fases de este fenómeno celeste sin la necesidad de equipamiento profesional complejo.

El evento astronómico tendrá lugar entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026. La visibilidad será óptima en todo el territorio argentino, de norte a sur, siempre y cuando las condiciones meteorológicas y la cobertura nubosa lo permitan.

A diferencia de los eclipses solares —que requieren protección ocular específica para evitar daños irreversibles en la vista—, este eclipse lunar se podrá disfrutar a simple vista, de manera completamente segura y sin riesgo alguno. Para una experiencia superior, los especialistas recomiendan buscar zonas con baja contaminación lumínica y horizonte despejado hacia la orientación del astro.

Por qué se produce la “Luna de Sangre” y su relevancia en el país

Durante la fase de totalidad del eclipse, la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra (la umbra) sobre la superficie del satélite natural. En ese instante, la atmósfera terrestre filtra la luz solar y dispersa las longitudes de onda azules, permitiendo que solo los tonos rojizos y anaranjados atraviesen la capa atmosférica y se reflejen en la Luna, fenómeno popularmente conocido como “Luna de Sangre”.

Este acontecimiento reviste una importancia científica y divulgativa fundamental para la Argentina, ya que no solo ofrece una oportunidad clave para el estudio astrofísico de la atmósfera terrestre y el comportamiento óptico de la luz, sino que también impulsa el astroturismo en regiones con cielos limpios y fomenta el interés del público general por las ciencias del espacio.

Estas son las fases que tendrá el eclipse lunar 2026 que llega a la Argentina

Como sucede cada vez que ocurre un eclipse parcial, se desarrollará en diferentes fases, desde que empieza a ocultarse la Luna hasta la finalización del fenómeno.

El eclipse será visible en la noche del 27 al 28 de agosto y habrá que considerar el siguiente cronograma:

22.23: inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible a simple vista).

(cambio tenue e imperceptible a simple vista). 23.33: ingreso en umbra , es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre.

, es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre. 01.12: punto máximo del eclipse (cobertura del 94% del disco lunar en Buenos Aires).

(cobertura del 94% del disco lunar en Buenos Aires). 02.50: fin de la fase parcial y transición hacia la etapa penumbral final.

y transición hacia la etapa penumbral final. 04.01: salida de penumbra.

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