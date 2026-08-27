La Buena Noticia: ventanas fotovoltaicas convierten las fachadas en centrales solares y podrían cubrir el 22,9 % de la electricidad de un hospital

La expansión de la energía solar no depende únicamente de instalar más paneles en tejados y terrenos. En ciudades densas, donde la superficie horizontal disponible es limitada, las fachadas representan millones de metros cuadrados todavía infrautilizados. Una investigación publicada en Scientific Reports plantea que las ventanas fotovoltaicas pueden mejorar notablemente su rendimiento en regiones secas y polvorientas mediante una idea relativamente sencilla: añadirles una segunda capa protectora y funcional. El planteamiento resulta especialmente interesante para regiones con mucha radiación solar y episodios frecuentes de polvo. Es una paradoja habitual: algunos de los lugares con mejores recursos solares del planeta presentan también condiciones ambientales capaces de reducir el rendimiento de los módulos. La integración de energía fotovoltaica en edificios, conocida como BIPV —Building Integrated Photovoltaics—, plantea una forma distinta de entender la arquitectura solar. En lugar de colocar módulos convencionales encima de una construcción terminada, los elementos fotovoltaicos pasan a formar parte del propio edificio. Pueden sustituir materiales de cubiertas, fachadas, sistemas de sombreado e incluso acristalamientos. Una ventana fotovoltaica semitransparente tiene, por tanto, varias tareas a la vez: dejar entrar parte de la luz natural, controlar la radiación solar, formar parte de la envolvente y generar electricidad. Ese carácter multifuncional resulta especialmente atractivo en edificios altos. Un rascacielos puede tener una cubierta relativamente pequeña respecto a su consumo eléctrico, mientras dispone de miles de metros cuadrados de fachada. La superficie vertical deja de contemplarse únicamente como una envolvente arquitectónica y empieza a funcionar como infraestructura energética distribuida. Las regiones semiáridas reúnen dos características que parecen contradictorias desde el punto de vista fotovoltaico: mucha radiación solar y condiciones especialmente agresivas para las superficies expuestas.

Fuente: EcoInventos

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