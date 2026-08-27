27 de agosto de 2026

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Esta noche en Teatro Comedia de Saladillo Cirko Marisko

9 horas atrás Fm Alpha

El espectáculo ganador del premio «Carlos 2026» al Mejor Espectáculo de Humor estará hoy jueves en el Teatro Comedia de la vecina localidad. Cirko Marisko, un espectáculo que combina humor físico, la picardía mezclada con lo absurdo junto con una fuerte interacción con el público.

Después de su presentación en internacional, Cirko Marisko en Saladillo hoy jueves 27 a las 21 hs. Entradas en passline.com.ar a solo $30.000.-

https://www.passline.com/eventos/cirko-marisko-en-saladillo?srsltid=AfmBOopuQ-nvsjmb3iML5dne34z41BFI3RHqzibvee7lecvXjcRh5KwF

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