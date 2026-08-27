«Corre por tu meta» ya superó los 150 inscriptos

La tercera edición de la competencia organizada por Atletismo Las Flores, Club Ferro y CreHab (Creando Habilidades) que tendrá lugar el domingo 27 de septiembre a las 11hs. ya pasó el centenar de inscriptos. En diálogo con la 91.5, Atahualpa Rodríguez, coordinador de Atletismo Las Flores, afirmó que «nos quedan sólo 30 cupos y una vez que se ocupen vamos a cerrar las inscripciones por razones de organización. Desde que se presentó la carrera no paramos de anotar atletas de la ciudad y la zona». El evento incluirá una carrera de 2K inclusivos, Kids, 5K y 10K. «Realmente estamos con muchas pilas después de las dos primeras ediciones. Con los amigos de Ferro y CreHab ya nos estamos preparando porque será una fiesta en todo sentido». Como la vez anterior, la largada será desde el predio que el club posee en Avellaneda y Vidal. Allí se podrá correr o caminar y llegar por tu meta además de pasar un gran día en familia y hacer actividad física al aire libre. «El circuito de 5K y 10K será muy parecido al del año pasado. Será por la zona céntrica de la ciudad», adelantó Rodríguez. Habrá servicio de cantina. Las inscripciones se realizan por el sitio web Código Aventura.

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