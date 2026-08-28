28 de agosto de 2026

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«La Coope en tu barrio»: un espacio de encuentro con los asociados

1 minuto atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad llevó adelante el cierre de “La Coope en tu barrio”, una propuesta que reccorrió distintos centros de promoción y barrios de la ciudad con el objetivo de acercar información y generar espacios de encuentro con los asociados. Se realizaron controles de presión arterial y glucemia, además de brindar información vinculada al funcionamiento de la Cooperativa, especialmente sobre el rol de los delegados para la próxima Asamblea de Memoria y Balance, que se realizará en septiembre. Desde la Cooperativa se destacó la importancia de que los asociados se involucren y participen de la vida institucional, formando parte como delegados de dicha Asamblea.
La Cooperativa es de sus asociados y estos espacios representan una oportunidad para acercar inquietudes, consultas y propuestas. Desde el Consejo de Administración se agradece a todos los centros de promoción que abrieron sus puertas y a los vecinos que se acercaron a participar de cada encuentro. Próximamente se estarán comunicando más fechas y detalles de la Asamblea, invitando a todos los asociados a participar y ser parte de la vida cooperativa.

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