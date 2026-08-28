«El futuro no se espera, se construye»: charla abierta este sábado con una prestigiosa ejecutiva

La Asociación para el Desarrollo de Las Flores convoca a cooperativas, clubes, bibliotecas, organizaciones sociales, empresas e instituciones intermedias a participar de “Construir Futuro 2026”, un encuentro destinado a inspirar y acompañar a los jóvenes en el proceso de pensar y proyectar su futuro. La actividad contará con una charla a cargo de Patricia Jebsen, reconocida ejecutiva, consultora y conferencista y tendrá lugar este sábado 29 de agosto, desde las 15:30hs. en «El Terreno Eventos» (Avda. Roberto Trucco 5095) . Además del encuentro, la propuesta contempla una campaña solidaria de alimentos no perecederos destinada a colaborar con merenderos, instituciones y espacios comunitarios que actualmente necesitan asistencia. La donación será voluntaria y no es necesario participar de la charla para acercar alimentos. Desde la organización destacaron que el objetivo es que “Construir Futuro 2026” sea mucho más que un espacio de conversación sobre el futuro de los jóvenes, convirtiéndose también en una oportunidad para fortalecer la solidaridad y acompañar a las familias de la comunidad que atraviesan mayores necesidades.

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