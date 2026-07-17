BM – viernes 17 de julio

SE REALIZÓ EL 38° ENCUENTRO DE PAYADORES JUAN RAMÓN ARISTEGUI Ayer jueves 16 de julio por la noche, en el salón del Centro Tradicionalista La Tacuara de la calle 25 de Mayo, se llevó a cabo la 38ª edición del Encuentro de Payadores de Las Flores “Juan Ramón Aristegui”. El evento, como es ya tradicional año tras año, está enmarcado dentro de los festejos patronales de la ciudad en honor a la Virgen del Carmen. Se distinguieron en la presentación artística musical los payadores Pablo Solo Díaz, Enrique Mario Cabrera, Emanuel Gabotto y Nicolás Membriani, decidores criollos que supieron mostrar todo el talento que acompaña sus andares por los escenarios gauchescos Con la conducción de Jimena Pellejero, el espectáculo desarrollado en la sede de la agrupación nativista florense, también contó con la actuación del joven Agustín Loyarte con su canto folclórico tradicional. Además, la eximia guitarra del profesor Diego Suarez se lució en la sala, mientras que las danzas se exhibieron a través del cuerpo de baile del Centro Tradicionalista «La Tacuara». El intendente Fabián Blanstein y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, estuvieron en el lugar para compartir gran parte del espectáculo celebrativo donde hubo servicio de cantina y parrilla y del que también participó la entidad “Miradas en relieve”.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS EN HANDBALL La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la instancia local de los Juegos Bonaerenses 2026: Los últimos clasificados al regional son:

– En Handball: Josefina Gentilini, Catalina Vázquez, Julieta Pellejero, Lola Bertamino, Julia Cardozo, Sofía Mazza, Malena Loyarte, Jimena Iacomini, Sofía Hourcade e Hilaria Caputo (Escolar Abierta Sub 18 Dante Alighieri)

– Pehuén Raineri, Simón González, Bruno Polito, Santiago Valdi, Venancio Ruiz, Julián Cardoso, Benjamín Redolatti, Vladimir Leone y Vicente Santángelo (Sub 16 Escolar Abierta Instituto San Miguel)

– Valentín Laría, Agustín Santángelo, Feliciano Miller, Santino Lauria, Bautista Onraita, Octavio Arano, Rosendo Sondón, Thiago Santángelo, Joaquín Solimando, Iván Franco, Ramiro Mondini y Nicolás Raineri (Escolar Abierta Sub 18 Escuela Media N° 2)

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