17 de julio de 2026

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¡Feliz Aniversario!: Bomberos Voluntarios Las Flores cumple 66 años

3 horas atrás Fm Alpha

La entidad celebra hoy 17 de julio nada menos que 66 años de valiosa labor y compromiso con la comunidad. De dedicación, valentía y sacrificio para proteger y salvar vidas. En cada emergencia, nuestros bomberos y bomberas están ahí para enfrentar el peligro, sin importar las circunstancias. Su entrega y profesionalismo son un ejemplo a seguir. «Deseamos que este nuevo año traiga éxito en todos los proyectos a cumplir, que la vocación siga creciendo y que siempre sigamos sintiendo el aprecio y el respaldo de toda la comunidad», indicó la institución en sus redes sociales. ¡Felicitaciones!

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