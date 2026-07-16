Pablo Díaz sobre el encuentro de Payadores: “Este evento tiene que ver con la historia de nuestro pueblo”

Invitamos al piso de LA RADIO, al profesor, artista y payador Pablo Solo Diaz. El referente del mundo creativo, repasó sus andanzas sobre la teatralización del Martín Fierro y también sobre el evento del día de la fecha que cumple 38 años.

“Contento de volver a FM Alpha, una radio que tanto quiero y donde siempre he vivido muchos momentos lindos con los programas de nuestra música popular. Desde hace 38 años hacemos el Encuentro de Payadores en conmemoración al Día de la Virgen del Carmen. Este evento tiene que ver con la historia de nuestro pueblo…” Decía.

Me jubilé como docente, me sigue gustando la enseñanza, recorro caminos, charlo con la gente y me gusta volcarlo tanto en mis canciones, relatos y dibujos. Me siguen invitando por suerte para visitar escuelas. En todos estos años trabajando en cosas artísticas siempre me han llamado, aunque no soy muy marketinero, ahora hay mucha llegada con esto de las redes sociales…En los años como docente en la escuela pública no sé si fui un buen maestro, para ser docente hay que entregar la vida. En las escuelas rurales he ido a dar seminarios y eso, pero prácticamente estuve en todas las escuelas. Cuando empecé hacer lo de Martín Fierro en la escuela de Pardo iba a hacer tres funciones y dije si lo hago acá lo hago en las otras escuelas. Me puse entonces en la piel de Fierro. Ya llevo más de 500 funciones, el 14 de agosto tomo un avión y me iré a Zapala para hacer funciones y estar en un encuentro de payadores. Nunca pensé que iba a viajar tanto por Martín Fierro…”

También Pablo reflexionó sobre José Hernández que tal vez el nombre de Martín lo haya sacado de don Martín Colman que dicen los vecinos que eran amigos: “Los creadores cuando crean ficciones mezclan cosas de las que viven a veces. Lo que le sucede a Martín Fierro le sucedió a miles de paisanos de la zona nuestra así que José Hernández bien pudo haberse inspirado en algún paisano de por acá…”

Haciendo historia, dijo: “Los primeros encuentros se hacían en la Tierra del Fuego, en aquel barrio popular con del Gueche, Mario Cabrera, Víctor Di Santo y otros amigos. En ese momento trabajaba en la radio con Miguel Polito, él me invitó para reemplazar un tiempito al querido Rulo Patronelli…” Comentaba.

Mas adelante comentaba: “Lo genial que tiene Hernández es que responde en octosílabos a aquel libro -Facundo- de Domingo Faustino Sarmiento. Había quienes admiraban en aquel tiempo a Inglaterra por los cultural o a Europa por su fortaleza económica… Acá había payadores como José Cassino, Enrique Mario Cabrera y Juan Aristeguy. Entonces me entrevero con ellos y los encuentros siguieron en La Tacuara grande, Juventud Unida, en la zona rural pero siempre tuvo apoyo de la parte Cultural local y de la gente. Hoy afortunadamente hay mucha gente que colabora, ayuda y gestiona…”

Por otro lado, dijo: “La función del payador y el rapero es similar. De hecho, mi hijo Juan es rapero, también es baterista, la punción es contar improvisando que es algo maravilloso, cualquier persona que relate una historia ya sea en prosa y verso está de alguna manera improvisando, el rap nace en la periferia de las ciudades y el payador nace en la periferia del campo…” Comentaba.

Esta noche en el Salón del Centro Tradicionalista La Tacuara, contará con la participación de reconocidos payadores y artistas como Pablo Solo Díaz, Enrique Mario Cabrera, Emanuel Gabotto y Nicolás Membriani, además del espectáculo de Agustín Loyarte, referente del folklore tradicional. La guitarra de Diego Suárez, la conducción de Jimena Pellejero y participación especial de Miradas en Relieve. Habrá servicio de cantina y parrilla, completando una propuesta ideal para compartir en familia o con amigos.

Audio de la entrevista a Pablo Diaz

About The Author