Concejo Deliberante: piden informes sobre el sorteo de viviendas

Con un extenso temario se llevó a cabo en la noche del miércoles una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado los bloques políticos en su conjunto (oficialismo y oposición) solicitaron informe sobre varios puntos respecto al nuevo sorteo de viviendas. «Atendiendo a la solicitud de la última Banca Abierta es que hoy se presenta este Proyecto de Comunicación entre los tres bloques. En uno de los artículos de la ordenanza aprobada se habla de la contención y el acompañamiento a esas familias en el marco del sorteo que todos sabemos que se anuló», indicó la concejal Damiana Torreta (Bloque Adelante Las Flores). «Tenemos que empezar a ver qué pasa con la comunicación. La gente está preguntando constantemente y no sabemos qué decirles. Preguntan cuándo se va a realizar el nuevo sorteo y preguntan también por la situación de los 72 anotados. Evidentemente hay una falla en informar», expresó la concejal Laura Caraminola (Bloque LLA). Por su parte, el edil Julián Fernández (Bloque TxLF) manifestó que «en conversaciones que hemos tenido con el Departamento Ejecutivo están tratando de ser cautelosos a la hora de informar porque evidentemente esas familias han tenido expectativas y luego salieron perjudicados en cierta forma. Se habló de hacer el sorteo por Lotería de la provincia en la segunda quincena del mes en curso pero por una cuestión de tiempo y análisis que se están haciendo con las trabajadoras sociales de Desarrollo Humano se ha atrasado un poco». En otro orden se trataron diversos Proyectos de Resolución y Decreto demás de diversos despachos de las Comisiones que integran el HCD local.

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