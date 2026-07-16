Policiales: cinco florenses detenidos esta madrugada por juego clandestino

La Estación Policía Comunal informa que en el marco de un Proceso Penal por JUEGO CLANDESTINO, a través de plataformas virtuales se llevaron adelante en la madrugada de este jueves seis allanamiento, cinco de ellos en la localidad,y otro en San Miguel del Monte los cuales derivaron en las detenciones de LABORDE BRAIAN LAUTARO, SERVIDIO NATALIA FERNANDA, SHURT BRISA TIZIANA, LUJAN JAQUELINE y LABORDE CRUCCE DALMA, con domicilios en el medio y ARBIZU MARIA SOLEDAD con domicilio en S.del M.- Las diligencias fueron solicitadas por la Dra. Laura Margaretic de la UFI 9 del Departamento Judicial Azul, a través del Juzgado de Garantias numero 3 a cargo del S.S. Dr. SUAREZ en el marco de la causa caratulada ASOCIACION ILICITA-DEFRAUDACION AL FISCO Y JUEGOS DE AZAR ILEGAL.-Cabe destacar que los involucrados eran investigados desde el año 2024.-El Procedimiento estuvo a cargo y coordinado por la Jefatura Comunal local, y se conto con la colaboración de SUB-DDI Las Flores, participación de los GTO de Alvear, Rauch y Saladillo y Grupo GAD de la ciudad de General Alvear, dada la magnitud del operativo.-

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