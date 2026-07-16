16 de julio de 2026

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Día de la Virgen: la ciudad celebra a su Santa Patrona

5 horas atrás Fm Alpha

Como cada 16 de julio nuestra ciudad homenajeará a la Virgen del Carmen, patrona de Las Flores. Según informó Secretaría Parroquial, a las 14:30hs. se realizará la tradicional procesión por calles de nuestra ciudad y posterior misa. Acompañarán las capillas de los distintos barrios, comunidades rurales e instituciones con sus imágenes, insignias y banderas. También la Plaza Mitre tendrá su atractivo con feria de emprendedores, Pozo Sorpresa del Club de Leones y puestos de las Promos 2026. Por otra parte, Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por Resolución Nº 262, declaró día no laborable para la Administración Pública y feriado optativo para la industria, comercio y restantes actividades.

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