La Buena Noticia: Nación busca explorar hidrocarburos en el mar argentino

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de licitación para la exploración de hidrocarburos en una nueva área del mar argentino. Lo hizo a través del decreto 590/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida se centra en el área denominada CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte. Con el proyecto, el Ejecutivo busca determinar el potencial de recursos energéticos en la Plataforma Continental Argentina. La iniciativa surge a partir de una manifestación de interés presentada el 14 de febrero de 2025 por la empresa Challenger Energy Group PLC. El área en cuestión abarca una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional. El decreto instruye a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar los permisos de exploración y, eventualmente, la concesión de explotación. La normativa destaca que estas actividades son fundamentales para maximizar la renta obtenida de los recursos naturales y fomentar el crecimiento económico y el empleo. Asimismo, el decreto autoriza cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales. Sin embargo, la norma aclara que esto no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución sobre bienes soberanos críticos.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

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