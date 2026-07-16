16 de julio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Luego de la procesión llega el 38vo. Encuentro de Payadores

7 horas atrás Fm Alpha

En el marco de los Festejos Patronales del Carmen de Las Flores se realizará este jueves desde las 19hs. la 38° edición del Encuentro de Payadores “Juan Ramón Aristegui”. En el salón de calle 25 de Mayo del Centro Tradicionalista La Tacuara actuarán: los payadores Pablo Solo Díaz, Enrique Mario Cabrera, Emanuel Gabotto, Nicolás Membriani, mientras que Agustín Loyarte se presentará con su folclore tradicional. También sonará la eximia guitarra de Diego Suárez en un evento que cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura y que tendrá en la conducción a Jimena Pellejero.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Pablo Díaz sobre el encuentro de Payadores: “Este evento tiene que ver con la historia de nuestro pueblo”

50 minutos atrás Fm Alpha

Día de la Virgen: una vez más la ciudad acompañó a nuestra Patrona

1 hora atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: piden informes sobre el sorteo de viviendas

6 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Pablo Díaz sobre el encuentro de Payadores: “Este evento tiene que ver con la historia de nuestro pueblo”

50 minutos atrás Fm Alpha

Día de la Virgen: una vez más la ciudad acompañó a nuestra Patrona

1 hora atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: piden informes sobre el sorteo de viviendas

6 horas atrás Fm Alpha

Teatro Del Borde presenta una nueva comedia para las vacaciones de invierno

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.