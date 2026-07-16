Teatro Del Borde presenta una nueva comedia para las vacaciones de invierno

Dirigida a todo público, a partir de los 5 años, llega al Espacio Teatral Del Borde una divertidísima comedia: «Beatriz Fargaré, villana a la vista», protagonizada por Julia Esquibel y con dirección de Esteban Argonz, quienes, junto a Catalina Landívar son también autores del texto original. «Beatriz Farfaré llega al tranquilo pueblo de Dos Almendros para abrir su gran peluquería. Todo parece perfecto: el pueblo la adora, los clientes se multiplican y su fama crece día a día. En su pequeño laboratorio, entre frascos y flores, Beatriz descubrirá que hasta los sueños más brillantes pueden enredarse». La función será el próximo miércoles 22 de julio con una entrada general de $ 15.000 (Anticipadas: 1 x $ 13000 ó 2 x $ 25000). Reservas al: 2244 475510. Una excelente oportunidad para que los más pequeños disfruten de una propuesta de arte independiente y de gran calidad. El Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores) cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores.

About The Author