16 de julio de 2026

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Día de la Virgen: una vez más la ciudad acompañó a nuestra Patrona

26 minutos atrás Fm Alpha

Como cada 16 de julio Las Flores volvió a homenajear a la Virgen del Carmen. En una tarde mayormente soleada y de agradable temperatura (cercana a los 20 grados) una importante concurrencia de vecinos de la ciudad y parajes rurales acompañó a nuestra Madre en procesión por las principales calles de la ciudad. Al celebrar la Santa Misa, el cura párroco Enrique Germade (quien visitó nuestra ciudad), afirmó que «hoy damos gracias a Dios que nos permite honrar y servir a nuestra Madre, Señora y Patrona de la Santísima Virgen del Carmen. Esta bella y sugestiva advocación tiene honras raíces bíblicas. Hoy cada alma debe ser un jardín para que florezcan las mejores virtudes para agradar a Dios y para honrar a su Santísima Madre». Luego de la misa central, los concurrentes disfrutaron de una jornada en Plaza Mitre con emprendedores y el Pozo Sorpresa del Club de Leones.

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