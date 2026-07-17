La Buena Noticia: la UNLP avanza en la creación de la Licenciatura en Enfermería

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata dio un paso decisivo hacia la creación de la Licenciatura en Enfermería. En una reunión encabezada por el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, autoridades de la unidad académica presentaron el proyecto de la nueva carrera, que recibió el aval para iniciar el recorrido administrativo e institucional que culminará con su tratamiento en los órganos de gobierno de la universidad y su posterior acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Esta instancia marca el comienzo del proceso que deberá atravesar las distintas evaluaciones y aprobaciones previstas por la normativa universitaria. Además del correspondiente procedimiento de acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), requisito indispensable para las carreras alcanzadas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. La Facultad de Ciencias Médicas cuenta actualmente con la carrera de Enfermería Universitaria, de nivel de pregrado. La incorporación de la Licenciatura permitirá completar el trayecto formativo dentro de la propia institución, ampliando la oferta académica y respondiendo a las crecientes demandas del sistema sanitario. La creación de la Licenciatura en Enfermería constituye una decisión estratégica para la Universidad Nacional de La Plata y para la Facultad de Ciencias Médicas. Además de ampliar la oferta educativa, permitirá consolidar una propuesta académica integral, fortalecer las actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación con el sistema sanitario, y posicionar a la Facultad como referente en la formación de profesionales de enfermería. Asimismo, garantizará que las y los egresados de Enfermería Universitaria puedan continuar su formación de grado sin necesidad de trasladarse a otras instituciones, promoviendo la igualdad de oportunidades de acceso a una educación superior pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Del encuentro participaron el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Gustavo Marín; la vicedecana, Dra. Irene Ennis; la directora de la carrera de Enfermería Universitaria, Lic. Prof. Gemina Belén Vera; y el equipo de gestión de la carrera, integrado por las y los licenciados y profesores Gisela Cabral, María José Iturbide y Amaru Verdesoto, quienes presentaron los principales lineamientos académicos de la propuesta.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

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