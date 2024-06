BM – viernes 31 de mayo

TESTEOS DE SÍFILIS Y VIH En esta última semana, la Secretaría de Salud Pública estuvo realizando Testeos de VIH y Sífilis en distintos lugares de la ciudad. Se realizaron más de 50 testeos arrojando resultados negativos. Desde la Secretaría se continúa realizando prevención y acompañando a la comunidad brindando herramientas y consejería. Es importante recordar que los testeos son gratuitos y confidenciales. Podés comunicarte al 2244 423298 y coordinar entrevista con la Agente Sanitaria, Lic. Estefanía Suarez.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS DE AJEDREZ Y PRÓXIMAS FECHAS La Secretaría de Deportes y Cultura informa que ayer, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, continuó con la disciplina Ajedrez la fase local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2024. Los ajedrecistas que clasificaron a la instancia regional fueron: Brisa Pulitti Dorney y Tomás Espíndola (Sub 14); Lara Vitale y Román Eluchanz (Sub 16); y Maitena Pardo y Gonzalo Montes de Oca (Sub 18).

Hoy, en el Parque Plaza Montero, jornada de eliminatoria de Beach Vóley Sub 16 (M y F) y Sub 18 (M). Asimismo, la programación de la próxima semana es la siguiente:

Lunes 3 de junio: a las 9 horas en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, Tenis de Mesa femenino y masculino Sub 14, Sub 16 y Sub 18, y Sub 18 PCD.

Martes 4: a las 9 horas en POR3, Padel Sub 14 (M y F), Sub 16 (F), Sub 18 (F) y Adultos (M).

Miércoles 5: a las 9 horas en POR3, Padel Sub 16 (M) y Sub 18 (M).

Jueves 6, a las 9 horas en el Natatorio Climatizado Hugo Mauro: todas las categorías de natación, natación PCD, Adultos y Acuatlón.

Jueves 6, a las 9 horas: en el Club de Tenis Sub 14 (M single), Sub 16 (M y F single), Sub 18 (M y F single) y Sub 16 (M doble).

Viernes 7: a las 10 horas, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, Handball Playa Sub 18 (M).

ESTE DOMINGO “ENCUENTRO DE JUEGOS DE MESA” EN LA DIRECCIÓN DE CULTURA Este domingo 2 de junio a partir de las 14 horas acercate a la Dirección de Cultura para vivir una actividad diferente donde podrás disfrutar en familia y con amigos de una tarde de Juegos de Mesa, adentrándote a un espacio de diversión y fantasía. En un mundo cada vez más digital, los juegos de mesa ofrecen una experiencia táctil y participativa que es esencial para el desarrollo sensorial, a la vez que promueven la interacción social y mantienen activa la mente. Dentro del evento podrán disfrutar de:

– Exhibición de War games de la mano de «La orden de los 7 Dados» (Club Oficial de Saladillo).

– Muestra de partida de rol.

– Muestra del juego «Marvel vs. DC».

Y además una amplia variedad de juegos que podrán ser probados bajo la guía del personal de “El Bastión del Errante”. Toda la actividad es gratuita y abierta para todas las edades.

“MILAGRERO” EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR Esta noche, en el marco de su 18ª temporada, el ciclo Folclore para Escuchar presentará al grupo «Milagrero». El Salón Rojo del Palacio Municipal será el lugar donde este conjunto de raíz nativa tendrá la posibilidad de mostrar todas sus cualidades artísticas musicales. A las 21 horas comenzará la actuación de Milagrero que arriba a Las Flores bajo la conducción y producción de Fernando Calles y con el apoyo de la Secretaría de Deportes y Cultura. «Milagrero» es pura música popular argentina. Integra el germen del folclore clásico con los rasgos estéticos de la música contemporánea. Piano, guitarra y bombos acompañarán la voz y los acordes de un grupo conformado por Noelia Miranda, Mariel Olguín, Federico Macchi y Alejandro Marchesotti. «Folclore para Escuchar» ofrece otra propuesta de buen nivel artístico. La entrada es libre y gratuita para toda la comunidad.

