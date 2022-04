Boletín Municipal – lunes 25 de abril

EL SELECTIVO NACIONAL Y LA COPA ARGENTINA DE PARACANOTAJE DEJÓ SU SELLO EN LAS FLORES

Un interesante nivel se apreció el pasado fin de semana durante el Selectivo Nacional y Copa Argentina de Paracanotaje, que se llevó a cabo en la laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero, organizado por la Escuela Municipal de Paracanotaje con el aval de la Federación Argentina de Canoas (FAC).

El sábado al mediodía se realizó el acto de apertura donde después de entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, se precedió a los discursos de las autoridades presentes.

El Secretario de Deportes, Prof. Fernando Muñiz, fue el encargado en primer lugar de dar la bienvenida a las delegaciones, quien agradeció a los miembros de Paracanotaje, Canotaje Las Flores y a la FAC por dar la posibilidad de organizar un evento de semejante magnitud. A su vez resaltó el acompañamiento incondicional del intendente Alberto Gelené, destacando que siempre brinda el apoyo en diferentes actividades y esta no fue la excepción. Y también señaló: “El objetivo es compartir la actividad deportiva en este hermoso lugar impecablemente acondicionado, pero además es importante la convivencia e inclusión”.

Luego Patricia Del Giovannino, responsable de la Escuela Municipal de Paracanotaje, visiblemente emocionada agradeció al intendente Alberto Gelené por hacer posible la regata e hizo mención al sacrificio y dedicación de los palistas y sus entrenadores, como así también al aporte de las distintas áreas municipales que colaboraron. Por su parte, el entrenador de la Selección Argentina de Paracanotaje, Alejandro Druziuk, agradeció a Patricia Del Giovannino y al jefe comunal por la posibilidad de realizar el evento e hizo hincapié en lo fundamental que es la Copa Argentina porque le da continuidad a la disciplina y le permite participar a los deportistas que no tienen competencia internacional.

En el final, el Intendente Gelené no ocultó su felicidad por la visita y agradeció a Alejandro Druziuk por hacer en Las Flores este prestigioso evento y resaltó el trabajo de los profesores por abocarse el deporte inclusivo, al mismo tiempo que señaló: “Destaco la labor de Paracanotaje y de la Comisión de Canotaje Las Flores, ya que siempre ponen a disposición el escenario para desarrollar el esfuerzo en el agua. El cuidado de la laguna y el albergue en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” también es un conjunto de cosas para que todo salga a la perfección” y cerró su discurso remarcando que desde este lugar salió un campeón y es Juani Cáceres.

Estuvieron presentes además el asesor de Políticas Públicas, Emil Gelené, los directores de Deportes, Favio Folini y Matías Distéffano; el director de Discapacidad, Emilio Soria; el Director de Cultura Marcelo Pilotto, profesores y colaboradores de la Secretaría de Deportes e integrantes de la Comisión Directiva de Canotaje Las Flores.

En cuando a lo deportivo, las clasificaciones registradas en las diferentes pruebas del Selectivo, disputadas sobre distancias de 200 metros y en circuito, fueron las siguientes: en la categoría KL1M: 1º) Diego Jorge (ECC). En la división KL2M: 1º) Emilio Ariel Atamañuk, 2º) Máximo Tavelli y 3º) Sergio Cabrera (los tres de ECC). En KL3M: 1º) Mariano Leonardo Turner (CEPPRON), 2º) Marcos Alejandro Domínguez (CRU) y 3º) Alejandro Costa (Rosario). En KL3W: 1º) Katya Unrien (CRU) y en KL1W y KL2W se impuso Andrea Viviana Bracamonte (CNET).

Con respecto a la Copa Argentina, los palistas florenses arribaron así: en kayak 4,30 metros ganó Sol Córdoba, mientras que en varones triunfó Agustín Montalbetti, escoltado por Isaías Viera y Leopoldo Alvarado. En tanto que en K1 el primer puesto le correspondió a Enzo Cárdenas.

En Canoa inclusiva: 2º) Nehuén Santillán y Juan Berro. Canoas integradas (1º serie): 1º) Victoria Petriccio e Iván Díaz, 2º) Gianella Carranza y Lucas Pisano y 4º) Oscar “Pepa” Osterrieth y Roque Cheminet. En la segunda serie: 1º) Facundo Arano y Mariano Urra, 2º) Santiago Rosas y Lucina Zapata, y 3º) Josefina García y Patricia Del Giovannino.

CONCURSO HUGO MARIO IANIVELLI: CALIDEZ Y RECUERDOS IMBORRABLES EN LA PRESENTACIÓN

La recordada figura del escritor y poeta icónico de la literatura de nuestra ciudad, fue epicentro mayor en la jornada de presentación del certamen de Cuento y Poesía Hugo Mario Ianivelli, edición 2022.

La Secretaría de Educación y de Cultura Municipal, fueron las áreas de gobierno encargadas de organizar la ceremonia formal en la sala que lleva el nombre del mayor exponente de las letras florense.

Con la presencia del intendente municipal Alberto Gelené, la Secretaria de Cultura Enriqueta Montórfano y de Educación Rogelio Díaz, el acto fue tan cálido como ameno.

El coordinador de acciones literarias Axel Díaz Maimone, realizó una biografía del poeta de Las Flores que tituló “Estallido Luminoso”. Un escrito que contiene fotografías del poeta logradas por el fotógrafo Eduardo Dubor y que fue presentada en la noche del viernes en la jornada de lanzamiento del concurso.

“Nos encontramos en la Secretaría de Cultura hoy poniendo en valor el certamen de Cuento y Poesía Hugo Mario Ianivelli, generando acciones culturales y educativas muy importantes para nuestra comunidad” fue lo expresado por el intendente Alberto Gelené.

Destacó también en su alocución, la colaboración y el compromiso de Axel Díaz Maimone, quien también participa y contribuye en cada tarea vinculada al certamen literario Adolfo Bioy Casares.

Mientras que la Bibliotecaria Cecilia Macencio, quien oficiará como uno de los jurados, se encargó de explicar algunos de los pormenores vinculados a las presentaciones de las obras de la que podrán participar desde niños de seis años hasta jóvenes y adultos sin límite de edad.

Axel Días Maimone se dirigió también a los presentes y explicó detalles de lo que significó para el acceder a los datos biográficos del notable escritor de Las Flores, momentos en los que encontró mucho apoyo de parte de la familia de Hugo Mario Ianivelli.

La calidez y el reconocimiento hacia la figura del escritor florense quedó en mayor evidencia cuando Jimena Pellejero y Silvina Martínez leyeron dos de sus poemas, mientras que Mirta Uhalt y Luisina Peón realizaron lecturas de propia autoría literaria.

Mereció cerrados aplausos también, la entonación del Poema Sonoro de José Antonio Rodríguez, que incluyó también un zapateo.

Una jornada envuelta en sensaciones de reconocimiento y emociones, en la que quedó inaugurada también la muestra “Los Ojos”, integrada por acuarelas, oleos pastel, fotografías y obras literarias para llevar, trabajos de María Montórfano y Eduardo Dubor, que fueron lucidos y que la gente disfrutó en la sala de cultura.

El certamen de Cuento y Poesía Hugo Mario Ianivelli de la Municipalidad de Las Flores, se vuelve a posicionar como uno de los eventos culturales y educativos más importantes de nuestra comunidad. Las bases ya están dadas para que los florenses puedan participar del mismo.

FRENTE A LA COMPU: ADULTOS MAYORES SE CAPACITAN EN PUNTO DIGITAL

La Secretaría de Educación junto a Punto Digital, están llevando a cabo la capacitación “Alfabetización Digital para Adultos Mayores”, donde un número importante de vecinos se acercan a aprender diferentes herramientas y softwares de computadoras y dispositivos móviles.

Con el objetivo de acortar la brecha digital y lograr la independización de los adultos mayores a la hora de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; se aprende, entre otras cosas, la correcta navegación por Internet, la búsqueda de datos y creación de documentos y redes sociales, así como también el uso responsable y consiente del celular y PC.

Dicho curso se está realizando los martes y jueves, de 9 a 10 horas.

Para más información dirigirse a la Secretaría de Educación, Av. Gral. Paz y Alem, primer piso, en el horario de 8 a 20 horas. Comunicarse por nuestras redes sociales, al mail educacion@lasflores.gob.ar o al teléfono 440956.

AJEDREZ: FLORENSES EN LA SEGUNDA FECHA DEL GRAN PRIX

La Secretaría de Deportes informa que nueve alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, se presentaron en la segunda fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo ayer domingo en el estadio “República de Venezuela” de Bolívar.

En la oportunidad se contó con la participación de 149 aficionados al juego ciencia, donde los florenses lograron los siguientes resultados: en Sub 10 (18 jugadores): 7º) León Lómez. Sub 12 (20 inscriptos): 9º) Jeremías Schimpf y 11º) Simón Arce. Sub 15 (32 ajedrecistas): 3º) Román Eluchans, 7º) Tiano Puente, 13º) Gonzalo Montes de Oca y 16º) Juan Martín Márquez. Libres (64): 40º) Ana Laura Orlando y 46º) Julio Lómez.

Cabe destacar que antes de la entrega de premios, la Escuela Municipal de Ajedrez de Bolívar homenajeo al florense Gustavo Zappettini, quien se encuentra radicado en esa ciudad y lleva alrededor de 30 años representando a esa Escuela.

Por otra parte, se informa que la próxima fecha está fijada para el domingo 22 de mayo en Las Flores.

NATACIÓN: PRIMER TORNEO PROVINCIAL DE FEDERADOS EN MIRAMAR

Julieta Altuna y Francisco Sandoval estuvieron presentes en el primer torneo provincial de la categoría juveniles que se disputó desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de abril en Miramar, con la organización de la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires.

Los florenses, que pertenecen al equipo de competencia del natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro” y en este caso fueron acompañados por los entrenadores Florencia Santángelo y Agustín Distéffano, lograron los siguientes resultados: Altuna clasificó octava en 100 metros pechos, fue décima en 50 metros pecho y 21º en 50 metros mariposa. Por su parte, Sandoval obtuvo estos puestos: 10º) en 50 metros pecho, 26º) en 50 metros libre y 35º) en 100 metros libre.

Cabe destacar que se apreció un excelente nivel, donde participaron más de 1.000 nadadores, entre ellos dos de la Selección Argentina.

SARAMPIÓN – SEMANA DE VACUNACIÓN PARA ADULTOS

DESDE HOY LUNES 25 AL VIERNES 29 DE ABRIL DE 2022

La Secretaría de Salud Pública recuerda que desde hoy lunes 25 y hasta este viernes 29 de abril se estará vacunando contra el Sarampión.

La campaña está destinada a personas entre 18 y 56 años que no tengan acreditación de dos dosis de vacuna Doble Viral y a residentes de PBA que viajen al exterior.

Dichas personas podrán vacunarse en los siguientes CAPS:

CAPS RAMÓN CARRILLO, BARRIO LAS ACACIAS DE 8 A 14 HS

CAPS BARRIO 25 DE MAYO DE 8 A 12 HS

CAPS BARRIO TRAUT DE 8 A 12 HS

El sarampión es una enfermedad prevenible, por eso es fundamental que nos vacunemos.

Ante la presencia de fiebre y manchas en la piel consultar a un centro de salud.

VERIFIQUEMOS Y COMPLETEMOS LOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN.

TESTS COVID-19 EN EL CAPS RAMÓN CARRILLO

La Secretaría de Salud Pública informa que a partir de hoy lunes 25 de abril los testeos de Covid-19 se realizarán en el CAPS Ramón Carrillo del barrio Las Acacias de 9 a 13 hs.

LEY MICAELA: SE LLEVAN ADELANTE TALLERES DE MASCULINIDADES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

En el día de hoy, en el marco de la Ley Micaela, se comenzaron a realizar talleres de masculinidades y prevención de la violencia con los trabajadores varones del corralón municipal.

Los talleres serán cada 15 días comenzando, en principio, con los barrenderos, y están a cargo del equipo técnico que trabaja dentro del Programa Comunidades sin Violencias, dependiente de la Dirección de Políticas de Género.

En los primeros encuentros se trabaja sobre roles y estereotipos, con el objetivo de problematizar y cuestionar las desigualdades de género».

PODA DE ARBOLADO PÚBLICO

¿CÓMO PROCEDER ANTE UN RECLAMO DE INTERVENCIÓN EN ARBOLADO PÚBLICO?

La Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacio Público recuerda que está realizando las tareas de conducción y mantenimiento del arbolado público. Esta se rige de acuerdo a lo dispuesto en la ordenanza Nº 3047/18 y siguiendo los lineamientos de la Ley Provincial de Arbolado Público, Ley Nº 12.276.

La oficina de recepción de los reclamos de arbolado público funciona en el espacio correspondiente al Jardín Botánico, en Av. Pte. Perón y Pueyrredón, de lunes a viernes, en el horario de 6 a 13, o por teléfono al 2241 – 470857.

La poda del arbolado público realizada por particulares sin la correspondiente autorización por parte de la Subsecretaria de Ambiente se encuentra PROHIBIDA.

CENSO DIGITAL: ACOMPAÑAMIENTO A LA AUTOGESTIÓN

El Censo 2022, posee un cuestionario digital que puede ser autocompletado por aquellas personas que así lo prefieran, hasta el día 18 de mayo a las 8hs.

Es por ello que la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Las Flores recuerda a la comunidad que en su sede ubicada en Av. Gral. Paz y Alem, 1er. Piso, dispondrá de computadoras y personal de esta dependencia para guiar y asesorar a todas las personas que así lo requieran y pretendan realizar el censo digital a través del proceso autogestionado. Además, se realizará la impresión del comprobante alfanumérico para presentar al censista.

Cada vecino interesado en realizar el Censo Digital 2022 debe poseer los datos personales del grupo.

El acompañamiento a la autogestión se realizará de lunes a viernes de 8 a 20 Hs, en Gral. Paz y Alem, 1er piso.

Para mayor información comunicarse al TEL. 440956, o al mail educacion@lasflores.gob.ar

ESTE VIERNES BENJA LABRIOLA EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR

El próximo viernes 29 de abril en el salón Rojo Municipal el ciclo Folclore para Escuchar que conduce Fernando Calles presentará la actuación del cantante y guitarrista Benja Labriola.

A las 21 horas, el joven músico que entona canciones de nuestra tierra, estará frente al público florense en una noche donde las raíces nativas volverán a ser el epicentro de una jornada musical que la gente siempre espera ante cada anuncio de realización del ciclo.

Benja Labriola, nacido en Barker, Provincia de Buenos Aires, se inició en la música a los diez años y tiene un vasto recorrido en los escenarios importantes del país. Como guitarrista tuvo un gran desempeño junto al violinista y cantor popular Néstor Garnica, con quien recorrió festivales como Cosquín y Jesús María.

Su disco solista, “Inquieto de esta era”, con mayoría de temas de propia autoría, acompaña su presentación que seguramente será del agrado del público.

La Secretaría de Cultura, invita a la comunidad a disfrutar de Folclore para Escuchar en su decimosexta temporada, encuentro que se ofrece con entrada libre y gratuita.

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

El 25 de abril es el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil, entendiéndose como maltrato infantil a cualquier acción que perjudique el normal desarrollo psicológico, biológico y social de niñas/os y adolescentes.



Por tal motivo niños y niñas de los Centros de Promoción Comunitaria Sur, Este, Ositos Cariñosos, Oeste, Norte, Los Manzanares, Villa Pardo y el Jardín Maternal Eva Perón abordaron dicha problemática realizando diferentes actividades.

