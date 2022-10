Bomba en River: Marcelo Gallardo anunció que se va

El entrenador de River Marcelo Gallardo , anunció este jueves que se va del club cuando finalice su participación en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en conferencia de prensa junto al presidente Jorge Brito, el vicepresidente Matías Patanian y el mánager Enzo Francescoli. “Voy a ser breve, intentar solamente. Vengo a hacer un anuncio claramente… Anoche les comunique que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y sentidas”, reveló el ahora exdirector técnico millonario. Luego de realizar el anuncio, llegó el momento de los agradecimientos: “Quiero agradecer a todo mi cuerpo técnico, a toda la gente que trabajó conmigo y me empujó, me mantuvo con fuerzas para seguir en una vorágine constante y permanente de mucho esfuerzo y tiempo».

Fuente: Minuto Uno