Cáceres y Rodríguez en el Mundial de Croacia: “Busco al menos estar en el 5to. lugar que logré en Roma…”

Luego de una entrevista realizada hace un poco más de dos meses con el olímpico con miras al Mundial de Croacia, conversamos en el mañana de hoy en “El Periodístico”.

“Me fui a mediados de julio dentro de poco dos meses que estoy acá entrenando para el objetivo final del Mundial en Croacia…La gira de entrenamiento arrancó en España con la competencia internacional del descenso del Sella…que estuvo muy bueno para tener roce, así que contento porque se trabajó mucho con las temperaturas y las condiciones que son diferentes de la Argentina… ya estoy con Agustín Rodríguez, estamos trabajando de lleno en lo que es K2 así que estamos ultimando detalles, este fin de semana decidiremos en qué bote vamos a competir según la marca, estamos haciendo testeos además ajustar detalles de la sincronización porque hace tiempo que no remamos juntos, llevamos mucho tiempo sin compartir bote…La dinámica es similar a que hago en Argentina, entrenando de lunes a sábado, uno mantiene la misma rutina pero en un lugar diferente. Son 30km. la competencia con 6 acarreos de 100mts, se hace como vueltas que son 8 en un circuito, es una prueba muy dinámica que exige mucho sobre la parte de estrategia, tenés que decidir sobre la marcha porque vas en grupos y pelotones y te quieren pasar, son factores que influyen en el rendimiento, hay que pelear olas como decimos nosotros para estar bien ubicados, hay mucho roce, la idea es mejorar o al menos igualar el 5to puesto que se dio en Roma en el 2012, es una prueba diferente a lo que es velocidad que nadie se cruza, esto tiene otro condimento. Hay que correr, remar y subir al bote lo más rápido posible, es casi a los 6 kilómetros y algo el primer acarreo, la primera vuelta es sin acarreo que son casi 3,5k. Sabemos que hay botes muy fuertes, en España competimos con botes que van a estar en el Mundial y eso nos lleva a cómo trabajar, son dos horas de competencia en Croacia y hay que estar enfocado tratando de no perder la concentración, la regata puede cambiar en cualquier momento…” Sobre la presencia de otros botes de América, dijo: Viene otro bote argentino porque van botes A y B, pero no conozco si compite alguien más de América…” Finalizando: “Sé que las potencias son los europeos que han dominado, hablo de portugueses, franceses, españoles, sería muy lindo estar mano a mano con los mejores del mundo… En 2012 fue la maratón de Roma, fue mi único mundial senior de maratón, tenía 20 años, era un pibe sin experiencia y muy ansioso. Ahí quedamos 5tos. Con Daniel Dal Bó. Hoy con más experiencia trato de planificar mejor y me encantaría mejorar el resultado, lograr una medalla sería un sueño. Le hemos puesto mucho énfasis porque no es fácil cambiar de distancia y lo quiero hacer bien…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

