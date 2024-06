Cambios en la secundaria bonaerense: desde 2025 ya no se repetirá un año completo sino por materia

La provincia de Buenos Aires implementará cambios en la escuela secundaria a partir de 2025, según lo anunció hoy jueves el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. Uno de los puntos más destacados es que ya no se repetirá un año completo, sino que solo se recursarán las materias desaprobadas. Los cambios incluyen un nuevo régimen académico y, más adelante, la elaboración de nuevos diseños curriculares. Entre los puntos centrales de la reforma, se establece que la acreditación de conocimientos será “por materia”, con calificaciones cuatrimestrales: un formato más parecido al del nivel universitario. Este cambio implica que ya no habrá repitencia de un año en su conjunto: los alumnos no tendrán que volver a cursar las materias aprobadas. La calificación mínima para aprobar será 7. “Hoy hay un sistema conceptual que se vuelve numérico al final del cuatrimestre. Decidimos volver a un sistema estrictamente numérico desde el inicio, como el que estaba antes de la pandemia”, señaló Sileoni al explicar la iniciativa.

Fuente: La Nueva

