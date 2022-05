Canosa: Nunca fui confrontativo ni traté de dividir y ponerle pimienta a las ideología

El ex jefe comunal, hoy integrando el equipo de trabajo del diputado del PRO Cristian Ritondo, quien busca ser candidato a gobernador, visitó “El Periodístico” este jueves. “Hoy estoy en otra función luego de un tiempo de descanso y reflexión. Es tratar de mirarse uno mismo, dedicarme a la escribanía y seguir colaborando con el PRO en la Quinta Sección. Ya hace un tiempo que fui convocado por Cristian Ritondo a trabajar en su equipo. Me siento muy cómodo y rescato el trabajo hacia mi persona, hoy trabajamos codo a codo y trabajamos muy fuerte en el armado territorial, trabajando con su candidatura a gobernador en 2023 y un desafío que es tener 135 referentes, 135 locales abiertos y 135 candidatos del PRO en la provincia. En algunos casos el referente es el candidato y en otros distritos tal vez no, primero son PRO y luego identificados con la figura de Ritondo, también estará Diego Santilli que tiene intenciones de ser precandidato, como Javier Iguacel pero Cristian tiene la vasta experiencia de manejar la provincia en serio, sería muy importante tener un gobernador de las características de Ritondo…Después de 4 años de ser ministro de seguridad y de la forma que la llevó cualquier otra actividad está por debajo de eso, ex presidente interbloque de Juntos. Su función en Independiente era de apoyar a Doman, es lo que menos le lleva, está abocado a su labor territorial y es uno de los destacados por su trabajo, es un animal de trabajo, es pragmático y sabe delegar. Después de estar 4 años como ministro de seguridad, todo lo demás está por debajo dijo Canosa. Las fuerzas locales pueden ver los últimos patrulleros en 2016 cómo se llevó adelante, el operativo Bandera Blanca en Rosas, conoce cada distrito de la provincia como función de ministro, conoce muy bien la provincia y el AMBA, no va a ser necesario prestarle un Clío porque la experiencia la tiene y de sobra. Se necesita gente que el 11 de diciembre de 2023 tenga la experiencia necesaria y no ese plafón del primer año. Cristian se prepara con el mejor plan y los mejores equipos..el mejor mecanismo para resolver candidaturas son internas o PASO, eso se verá en cuanto a la paridad de candidatos y las ganas de cada uno, no te olvides que Juntos también tiene procesos de internas, si después estimo que habrá una PASO entre el radicalismo y el Pro y luego con la grilla en partida se competirá con el Frente de Todos para ver quién conduce los destinos.A nivel local la relación con Alejandra Quintieri quien nos representa legislativamente en Las Flores, la relación humana estuvo por encima de esa ideología y siempre se llegó a puntos de encuentro. Con respecto a la relación del con el bloque Adelante, dijo, la relación es buena con Juntos pero no decidimos ser unipersonal, fue una decisión de la UCR de separar los bloques. Nosotros igual trabajando con muchas ganas, acompañando a Alejandra, presentando proyecto, con excelente relación y con mucha expectativa de esperar, a nivel local se esperan reacomodamiento de candidatos de la superestructura, no es tiempo de hablar de candidaturas a nivel local. falta mucho para eso y a nivel local lleva más tiempo el armado de provincial que lo local. Sobre la relación y contacto con el intendente Gelené, dijo: No he charlado mucho con Alberto, nos hemos cruzado, nos hemos saludado, podemos tener distintas opiniones pero soy respetuoso de la voluntad popular y hay que acompañar, nunca fui confrontativo ni traté de dividir y ponerle pimienta a las ideologías, tengo una excelente relación con el gobierno de turno, conozco a cada uno de funcionarios, y podría trabajar muy bien con ellos, los conozco desde lo generacional y compartir cosas fuera de la política como el fútbol, en ese marco acompaño soy distinto en muchos aspectos..no pongo el espejo retrovisor y mirar hacia atrás porque lo que pasó pasó, busco el futuro y avanzo. Valoro los que siempre se presentaron porque tuvieron el valor de jugársela. Nuestro espacio buscará quién es el mejor candidato, competiremos en las PASO y la general. Lo haremos con dignidad y sometiéndose a la voluntad popular. Cuando me tocó ser estuve, en el lugar que el espacio me pedía pero son las bases las que deciden. En lo personal falta mucho si Ritondo necesita un candidato a intendente que lo va a tener y no tenemos quién yo esa audacia la tengo. Eso no quita que puede haber mejores candidatos, luego se verá la competencia y las adhesiones para esa candidatura, hoy sólo buscamos los mejores referentes de la sección.

ENTREVISTA A RAMON CANOSA

Reproductor de audio

00:00

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram