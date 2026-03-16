16 de marzo de 2026

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Causa Abigeato: Patrulla Rural secuestró el camión utilizado para el traslado de animales

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2 horas atrás Fm Alpha

Mediante el presente se informa que en horas de la mañana personal G.T.O. de este C.P.R. procedió al secuestro de un camión marca Mercedez Benz modelo AXOR y semiremolque marca HERMAN radicado en la localidad de Gualeguay (Entre Ríos) el cual fue partícipe del hecho que se investiga caratulado ABIGEATO con intervención de la U.F.I. N11 Depto. Judicial Azul donde días atrás se realizaron allanamientos secuestrando vehículos y recuperando la totalidad de la hacienda sustraída y elementos de prueba para continuar con la investigación.

Informó: Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe C.P.R. Las Flores

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