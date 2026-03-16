16 de marzo de 2026

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18° Vuelta a Gral. Villegas: Daniel Loustaunau 4to. en 230kms.

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Tras una nueva edición de la Vuelta al Partido de General Villegas, la tradicional prueba ciclística que recorre distintas localidades y exigente teniendo en cuenta los kilómetros a recorrer, como así también la temperatura en tantas horas de competencia.

La carrera tuvo como gran protagonista al hombre de Villaguay Sergio Geltgenlichter, quien volvió a quedarse con la prueba principal de 370 kilómetros y además logró bajar su propio récord del circuito. El ciclista completó el recorrido en 12 horas y 15 minutos, mejorando la marca que él mismo había establecido el año pasado.

En la categoría femenina de esa misma distancia, la ganadora fue Elizabeth Litardo, oriunda de Ezeiza.

En los 230 kilómetros, por su parte, Miguel Bengoa y Leonardo Córdoba llegaron juntos en el primer lugar, mientras que los florenses qué recorrieron 900 kilómetros para participar, lograron el siguiente resultado: Daniel loustaunau 60-70 de Las Flores conquista el codiciado 4to lugar empleando 10.55 minutos. Por su lado, Guillermo Oviedo 40-50 en 370 km logra el 5to. lugar. Carlos López 50-60 llega 5to en 370 kms y Adrián Gopar en 230 kms terminó 6to. Juan Pairola en 50-60 no tuvo la mejor suerte al tener que abandonar.

 

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